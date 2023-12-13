https://sputniknews.com.tr/20231213/bddkdan-enflasyon-muhasebesi-duyurusu-1078435365.html
BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu
BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu
BDDK'dan yapılan duyuruda, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T19:50+0300
2023-12-13T19:50+0300
2023-12-13T19:50+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
enflasyon
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.BDDK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleme konusunda serbestlik tanındı.Açıklamaya göre, bu kapsamda bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/bddkdan-kredilerin-amacina-uygun-kullandirilmasina-iliskin-karar-1075176877.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), enflasyon
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), enflasyon
BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu
BDDK'dan yapılan duyuruda, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.
BDDK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleme konusunda serbestlik tanındı.
Açıklamaya göre, bu kapsamda bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi.