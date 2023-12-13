https://sputniknews.com.tr/20231213/bagimsiz-devletler-toplulugunun-dagilacagina-dair-iddialara-yanit-geldi-1078433621.html
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun dağılacağına yönelik iddialara yanıt geldi
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun dağılacağına yönelik iddialara yanıt geldi
Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilerle bir araya gelen Lebedev, 1991'de SSCB'nin yıkılmasının ardından kurulan BDT'nin dağılacağına dair son dönemde çıkan... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T17:56+0300
2023-12-13T17:56+0300
2023-12-13T17:57+0300
dünya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey lebedev
rusya
belarus
minsk
sscb
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, BDT içinde belirli sorunlar bulunduğunu ancak bu yapının dağılacağıa dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.Lebedev, "BDT'nin neredeyse çöküşün, yok olmanın eşiğinde olduğu ve BDT'de var olan sorunların yakında birliğin tasfiyesine yol açacağı yönündeki tüm söylemler uydurmadır" ifadelerini kullandı.Topluluğun var olmaya ve faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Lebedev, mevcut sorunlara çözüm yolları bulmak için BDT üyeleriyle 'açık bir atmosferde' istişareler yapıldığının altını çizdi.18 Aralık'ta Moskova'da BDT Hükümet Başkanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının, 26 Aralık'ta da gayriresmi liderler zirvesinin yapılacağını anımsatan Lebedev, bu toplantıların BDT'nin çalışmalarına devam ettiğinin kanıt olduğunu vurguladı.Şu anda BDT'ye Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Moldova üye durumda. Daha önce Gürcistan ve Ukrayna üyelikten çıkma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/putinden-tum-bdt-ulkelerine-uyari-1077191316.html
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belarus
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bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, rusya, belarus, minsk, sscb
bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, rusya, belarus, minsk, sscb
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun dağılacağına yönelik iddialara yanıt geldi
17:56 13.12.2023 (güncellendi: 17:57 13.12.2023)
Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilerle bir araya gelen Lebedev, 1991'de SSCB'nin yıkılmasının ardından kurulan BDT'nin dağılacağına dair son dönemde çıkan iddialara yanıt verdi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, BDT içinde belirli sorunlar bulunduğunu ancak bu yapının dağılacağıa dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Lebedev, "BDT'nin neredeyse çöküşün, yok olmanın eşiğinde olduğu ve BDT'de var olan sorunların yakında birliğin tasfiyesine yol açacağı yönündeki tüm söylemler uydurmadır" ifadelerini kullandı.
Topluluğun var olmaya ve faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Lebedev, mevcut sorunlara çözüm yolları bulmak için BDT üyeleriyle 'açık bir atmosferde' istişareler yapıldığının altını çizdi.
18 Aralık'ta Moskova'da BDT Hükümet Başkanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının, 26 Aralık'ta da gayriresmi liderler zirvesinin yapılacağını anımsatan Lebedev, bu toplantıların BDT'nin çalışmalarına devam ettiğinin kanıt olduğunu vurguladı.
Şu anda BDT'ye Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Moldova üye durumda. Daha önce Gürcistan ve Ukrayna üyelikten çıkma kararı almıştı.