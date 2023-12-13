https://sputniknews.com.tr/20231213/avrupa-parlamentosunda-havlama-sesi-duyuldu-1078432829.html
Avrupa Parlamentosu'nda 'havlama' sesi duyuldu
Avrupa Parlamentosu'nda 'havlama' sesi duyuldu
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında gerçek havlama sesleri sebebiyle oturuma kısa bir ara verildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T17:30+0300
2023-12-13T17:30+0300
2023-12-13T17:30+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
ursula von der leyen
roberta metsola
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmanın sonunda, Parlamento'nun Strazburg'daki merkezi toplantı salonununda yüksek sesli köpek havlamaları duyuldu.Köpeğin havlaması milletvekillerinin şaşkın bakışlarına neden oldu.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın, "Sevgili meslektaşlarım, evimizde bir destek hayvanımız olmalı" diyerek güldüğü görüldü.Görme engelli bir ziyaretçiye ait olduğu anlaşılan köpeğin havlaması sebebiyle Parlamento'da 'tam da doğru zamanda duygularını ifade ettiğini' ima eden şakalar yapıldı.
avrupa birliği
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feedback.tr@sputniknews.com
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ursula von der leyen, roberta metsola
avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ursula von der leyen, roberta metsola
Avrupa Parlamentosu'nda 'havlama' sesi duyuldu
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında gerçek havlama sesleri sebebiyle oturuma kısa bir ara verildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmanın sonunda, Parlamento'nun Strazburg'daki merkezi toplantı salonununda yüksek sesli köpek havlamaları duyuldu.
Köpeğin havlaması milletvekillerinin şaşkın bakışlarına neden oldu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın, "Sevgili meslektaşlarım, evimizde bir destek hayvanımız olmalı" diyerek güldüğü görüldü.
Görme engelli bir ziyaretçiye ait olduğu anlaşılan köpeğin havlaması sebebiyle Parlamento'da 'tam da doğru zamanda duygularını ifade ettiğini' ima eden şakalar yapıldı.