https://sputniknews.com.tr/20231213/avrupa-parlamentosunda-havlama-sesi-duyuldu-1078432829.html

Avrupa Parlamentosu'nda 'havlama' sesi duyuldu

Avrupa Parlamentosu'nda 'havlama' sesi duyuldu

Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında gerçek havlama sesleri sebebiyle oturuma kısa bir ara verildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T17:30+0300

2023-12-13T17:30+0300

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dünya

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa birliği

ursula von der leyen

roberta metsola

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmanın sonunda, Parlamento'nun Strazburg'daki merkezi toplantı salonununda yüksek sesli köpek havlamaları duyuldu.Köpeğin havlaması milletvekillerinin şaşkın bakışlarına neden oldu.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın, "Sevgili meslektaşlarım, evimizde bir destek hayvanımız olmalı" diyerek güldüğü görüldü.Görme engelli bir ziyaretçiye ait olduğu anlaşılan köpeğin havlaması sebebiyle Parlamento'da 'tam da doğru zamanda duygularını ifade ettiğini' ima eden şakalar yapıldı.

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avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ursula von der leyen, roberta metsola