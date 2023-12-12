https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-9-saldirisi-puskurtuldu-1078371680.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 9 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 9 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin toplam 9 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T19:00+0300

2023-12-12T19:00+0300

2023-12-12T19:00+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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herson

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordusunun insan gücü ile teçhizatının bulunduğu yerleri vurdu. Düşmanın kayıpları yaklaşık 105 asker, iki zırhlı savaş aracı ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürterek Ukrayna ordu mevzilerini vurdu. Ukrayna ordusu 185 asker, ve 3 otomobil kayba uğratıldı.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatının bulunduğu yerler vuruldu. Toplamda bu istikamette Ukrayna ordusunun yaklaşık 240 askeri etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil yok edildi. Ayrıca anti-batarya faaliyeti sırasında, Ukrayna’ya ait iki Msta-B obüsü, iki D-20 topu, iki Gvozdika topçu sistemi vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 70 asker, üç zırhlı savaş aracı, Akatsiya topçu sistemi ve iki D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus ordu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatının bulunduğu yerler vuruldu. Ukrayna ordusuna bu istikamette yaklaşık 70 asker ve üç otomobil şeklinde kayıp verdirildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordu birliklerinin yoğunlaştığı yerlere düzenlenen topçu saldırılar sonucunda düşmanın kayıpları 35’e yakın asker ve iki otomobil oldu. Ayrıca anti-batarya faaliyeti sırasında Ukrayna’ya ait iki D-20 obüsü ve iki Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracı vuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusuna-ait-24-ihasi-dusuruldu-1078326007.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, donetsk, lugansk, zaporojye, herson