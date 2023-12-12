https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-tocka-u-fuzesi-dusurdu-1078366620.html
Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdü
Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdüğünü duyurdu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:18+0300
2023-12-12T18:18+0300
2023-12-12T18:18+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
toçka-u
ukrayna ordusu
hava savunma sistemi
belgorod
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesinin düşürdüğü ifade edildi.Açıklamada, “Bugün saat 05.00'te Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Toçka-U taktik füzesi kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen ayın ortalarında Belgorod bölgesindeki Rovenki yerleşiminin banliyö bölgesine Tokça-U füzesi ile saldırmış, saldırı sonucu 7 ev, 3 otomobil ve bir işletme ile bir elektrik iletim hattı hasar almıştı.Rusya’nın Belgorod bölgesinde 22 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-ukraynanin-grom-taktik-fuze-uretim-tesisini-vurdu-1078256466.html
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rusya savunma bakanlığı, toçka-u, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, belgorod
rusya savunma bakanlığı, toçka-u, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, belgorod
Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesi düşürdüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin
, Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesinin düşürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Bugün saat 05.00'te Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Toçka-U taktik füzesi kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen ayın ortalarında Belgorod bölgesindeki Rovenki yerleşiminin banliyö bölgesine Tokça-U füzesi ile saldırmış, saldırı sonucu 7 ev, 3 otomobil ve bir işletme ile bir elektrik iletim hattı hasar almıştı.
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 22 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.