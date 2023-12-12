https://sputniknews.com.tr/20231212/ruhsatsiz-maytap-atolyesindeki-patlamaya-dair-karar-aciklandi-21-kisi-hayatini-kaybetmisti-1078378225.html
Ruhsatsız maytap atölyesindeki patlamaya dair karar açıklandı: 21 kişi hayatını kaybetmişti
Ruhsatsız maytap atölyesindeki patlamaya dair karar açıklandı: 21 kişi hayatını kaybetmişti
Zeytinburnu’nda 2008 yılında ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin davada Anayasa Mahkemesi’nin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:26+0300
2023-12-12T18:26+0300
2023-12-12T18:26+0300
anayasa mahkemesi (aym)
türkiye
maytap
havai fişek
patlama
zeytinburnu
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AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandıBakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rüstem Tekin ile bazı mağdurlar ve tarafların avukatları katıldı.Duruşmaya katılan müştekiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Son sözü sorulan sanık Rüstem Tekin, "Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde 2004-2007 arasında imar ve şehircilik müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ile 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008'e kadar imar ve şehircilik müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz'ü 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanıklara verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerine göz önünde bulunduran mahkeme, oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezayı onar aya indirdi.Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde haziran 2000'den patlamanın yaşandığı tarihe kadar zabıta müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlama tarihine kadar ruhsat ve denetim müdürü olarak görev yapan sanık Rüstem Tekin'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Bu sanıkların da cezalarında oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı birer yıl sekizer aya düşürdü.Mahkeme, dosyaya yansıyan kişilik özellikleri itibariyle, bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların cezalarında erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.Mahkeme başkanı, sanıkların cezalarında uygulanan takdiri indirim hükümlerine yönelik karara muhalefet şerhi koydu.
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anayasa mahkemesi (aym), maytap, havai fişek, patlama, zeytinburnu
anayasa mahkemesi (aym), maytap, havai fişek, patlama, zeytinburnu
Ruhsatsız maytap atölyesindeki patlamaya dair karar açıklandı: 21 kişi hayatını kaybetmişti
Zeytinburnu’nda 2008 yılında ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin davada Anayasa Mahkemesi’nin yargılamanın yeniden yapılmasına ilişkin kararının ardından hüküm açıklandı. Mahkeme kararında 2 sanığın 10'ar ay, diğer 2 sanığın ise ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandı
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rüstem Tekin ile bazı mağdurlar ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmaya katılan müştekiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık Rüstem Tekin, "Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde 2004-2007 arasında imar ve şehircilik müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ile 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008'e kadar imar ve şehircilik müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz'ü 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklara verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerine göz önünde bulunduran mahkeme, oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezayı onar aya indirdi.
Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde haziran 2000'den patlamanın yaşandığı tarihe kadar zabıta müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlama tarihine kadar ruhsat ve denetim müdürü olarak görev yapan sanık Rüstem Tekin'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Bu sanıkların da cezalarında oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı birer yıl sekizer aya düşürdü.
Mahkeme, dosyaya yansıyan kişilik özellikleri itibariyle, bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların cezalarında erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme başkanı, sanıkların cezalarında uygulanan takdiri indirim hükümlerine yönelik karara muhalefet şerhi koydu.