https://sputniknews.com.tr/20231212/peskov-zelenskiyin-abd-ziyareti-ozel-askeri-harekatin-gidisatini-degistiremeyecek-1078365655.html

Peskov: Zelenskiy'in ABD ziyareti, özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyecek

Peskov: Zelenskiy'in ABD ziyareti, özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington'u ziyaretini dikkatle takip edeceklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ziyaretin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T14:46+0300

2023-12-12T14:46+0300

2023-12-12T14:46+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

moskova

rusya

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

joe biden

washington

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Zelenskiy Biden'ın çağrısı üzerine Washington'u ziyaret etmeye hazırlanırken Kremlin'den ABD ve Ukrayna'nın çabalarının çatışmalardaki dengeyi değiştirmeyeceğine dair uyarı mesajı geldi.Basın mensuplarıyla bir araya gelen Peskov, "Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeyi yakından takip edecek, fakat bunun sonuçları özel askeri harekatın gidişatını değiştiremeyecek. Ukrayna'ya pompalanan on milyarlarca doların, Kiev'in muharebe sahasında herhangi bir başarı elde etmesine yardımcı olmadığının anlaşılması gerekiyor. Bundan sonraki on milyarlarca dolar da aynı fiyaskoya mahkum olacak" dedi.'Ukrayna'daki birçok başarısızlık hükümetin otoritesini sarsıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Batı'nın Zelenskiy'in halefini aradığı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Peskov, "SVR, 'özel bilgilere' dayanarak Batı'nın Zelenskiy'i görevden almaya hazırlandığı çıkarımında bulunuyor. Ukrayna'da sürekli olarak meydana gelen birçok başarısızlık, teknenin sallanmasına ve hükümetin otoritesinin sarsılmasına yol açıyor, bu gerçekten çıplak gözle görülebiliyor" ifadelerini kullandı.'ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatı insani çabaları imkansız kılıyor'ABD'nin İsrail'e yönelik silah sevkiyatlarını da eleştiren Kremlin Sözcüsü, "Gazze'deki insani durum, dünyadaki birçok ülke tarafından yakın ilgi ve dikkatle izleniyor. Filistinlilere hızla yardım ulaştırabilmek için etkili çabalara ve ciddi adımlara ihtiyaç var. Silahlar ateşlenirken, bunun gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız" tepkisini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/rusya-zelenskiyin-abd-ziyaretini-degerlendirdi-1078361467.html

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dmitriy peskov, kremlin, moskova, rusya, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, washington