https://sputniknews.com.tr/20231212/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-kahraman-silah-arkadasimiz-sehit-olmustur-1078384093.html
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur" açıklamasında... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T21:51+0300
2023-12-12T21:51+0300
2023-12-12T22:05+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
türkiye
şehit
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MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-harektinda-bugune-kadar-647-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077946474.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
21:51 12.12.2023 (güncellendi: 22:05 12.12.2023)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.
MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."