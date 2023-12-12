https://sputniknews.com.tr/20231212/istanbul-polisinin-yilbasina-kadar-surecek-huzur-uygulamasi-basladi-1078383213.html
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek 'huzur uygulaması' başladı
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek 'huzur uygulaması' başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T20:51+0300
2023-12-12T20:51+0300
2023-12-12T20:51+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
huzur
uygulama
uygulama
gaziosmanpaşa
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Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/istanbulda-huzur-uygulamasi-4-saatte-402-gozalti-1067509838.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, huzur, uygulama, uygulama, gaziosmanpaşa
istanbul emniyet müdürlüğü, huzur, uygulama, uygulama, gaziosmanpaşa
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek 'huzur uygulaması' başladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı.
Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.
Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.