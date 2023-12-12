IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, milyonlarca kişiyi mobilize edebiliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan, aday profilini çizdi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
8. yargı paketinde neler var?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okullardaki zorbalık probleminin sebepleri neler? Toksik ebeveynlik kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Putin’in ziyaretiyle gördük ki Körfez ülkeleri, güvenliklerini tamamen ABD’ye bağlamak istemiyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
18:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
19:14
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk futbolunda kara gece
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:24
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231212/imf-dunya-ekonomisi-ikinci-bir-soguk-savasin-esiginde-1078376346.html
IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde
IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde
IMF yetkilisi Gopinath, dünya ekonomisinin ikinci soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak küresel ekonominin güç bloklarına bölünmesinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T17:25+0300
2023-12-12T17:25+0300
dünya
imf
gsyh
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_13a4c6326a7704e76de58cdd88ea6e7e.jpg
Uluslararası Para Fonu yetkilisi, dünya ekonomisinin ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.IMF'nin Brinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, dünya ekonomisinin ABD ve Çin merkezli bölgesel güç bloklara bölünmesinin trilyonlarca dolarlık küresel üretimi yok etme riski taşıdığını söyledi.Gopinath açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gopinath, Ukrayna krizinin Batıda ABD ve Avrupa ülkeleri ile doğuda Çin ve Rusya arasında önceden var olan gerilimleri alevlendirmesine atıfta bulunarak dünyanın bir 'dönüm noktasında' olduğu uyarısı yaptı. Gopinath hükümetleri uçurumun kenarından geri çekilmeye ve mümkün olan yerlerde ortak ekonomik öncelikler üzerinde birlikte çalışmaya çağırdı.Gopinath, BM'nin 2022 Ukrayna kararına ilişkin oylamasında bölünen iki blok arasındaki ticaretin çökmesinden kaynaklanabilecek potansiyel zararı ortaya koyarak, ticaretin tamamen ortadan kalkması halinde dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2.5'u ya da yaklaşık 2.5 trilyon dolar değerinde kayıp yaşayabileceğini söyledi.Ancak Gopinath, ekonomilerin dünya ticaretindeki yeni bölünmelere uyum sağlama kabiliyetlerine bağlı olarak, kayıpların dünya GSYH'sinin yüzde 7'sine kadar ulaşabileceği konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-bu-yila-iliskin-kuresel-buyume-tahminini-yukseltti-1073967888.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55873ff66114d905e6fb4c8a2766c820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imf, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
imf, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde

17:25 12.12.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
IMF yetkilisi Gopinath, dünya ekonomisinin ikinci soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak küresel ekonominin güç bloklarına bölünmesinin trilyonlarca dolarlık GSYH'nin yok olması riskini taşıdığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu yetkilisi, dünya ekonomisinin ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.
IMF'nin Brinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, dünya ekonomisinin ABD ve Çin merkezli bölgesel güç bloklara bölünmesinin trilyonlarca dolarlık küresel üretimi yok etme riski taşıdığını söyledi.
Gopinath açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Eğer ikinci bir soğuk savaşa girersek, maliyetini bilerek, karşılıklı güvence altına alınmış bir ekonomik yıkım görmeyebiliriz. Ancak açık ticaretten elde edilen kazanımların yok olduğunu görebiliriz.
Gopinath, Ukrayna krizinin Batıda ABD ve Avrupa ülkeleri ile doğuda Çin ve Rusya arasında önceden var olan gerilimleri alevlendirmesine atıfta bulunarak dünyanın bir 'dönüm noktasında' olduğu uyarısı yaptı. Gopinath hükümetleri uçurumun kenarından geri çekilmeye ve mümkün olan yerlerde ortak ekonomik öncelikler üzerinde birlikte çalışmaya çağırdı.
Gopinath, BM'nin 2022 Ukrayna kararına ilişkin oylamasında bölünen iki blok arasındaki ticaretin çökmesinden kaynaklanabilecek potansiyel zararı ortaya koyarak, ticaretin tamamen ortadan kalkması halinde dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2.5'u ya da yaklaşık 2.5 trilyon dolar değerinde kayıp yaşayabileceğini söyledi.
Ancak Gopinath, ekonomilerin dünya ticaretindeki yeni bölünmelere uyum sağlama kabiliyetlerine bağlı olarak, kayıpların dünya GSYH'sinin yüzde 7'sine kadar ulaşabileceği konusunda uyardı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
DÜNYA
IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti
25 Temmuz, 17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала