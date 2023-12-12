https://sputniknews.com.tr/20231212/imf-dunya-ekonomisi-ikinci-bir-soguk-savasin-esiginde-1078376346.html

IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde

IMF: Dünya ekonomisi ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde

IMF yetkilisi Gopinath, dünya ekonomisinin ikinci soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak küresel ekonominin güç bloklarına bölünmesinin... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T17:25+0300

2023-12-12T17:25+0300

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dünya

imf

gsyh

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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Uluslararası Para Fonu yetkilisi, dünya ekonomisinin ikinci bir soğuk savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.IMF'nin Brinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, dünya ekonomisinin ABD ve Çin merkezli bölgesel güç bloklara bölünmesinin trilyonlarca dolarlık küresel üretimi yok etme riski taşıdığını söyledi.Gopinath açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gopinath, Ukrayna krizinin Batıda ABD ve Avrupa ülkeleri ile doğuda Çin ve Rusya arasında önceden var olan gerilimleri alevlendirmesine atıfta bulunarak dünyanın bir 'dönüm noktasında' olduğu uyarısı yaptı. Gopinath hükümetleri uçurumun kenarından geri çekilmeye ve mümkün olan yerlerde ortak ekonomik öncelikler üzerinde birlikte çalışmaya çağırdı.Gopinath, BM'nin 2022 Ukrayna kararına ilişkin oylamasında bölünen iki blok arasındaki ticaretin çökmesinden kaynaklanabilecek potansiyel zararı ortaya koyarak, ticaretin tamamen ortadan kalkması halinde dünya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2.5'u ya da yaklaşık 2.5 trilyon dolar değerinde kayıp yaşayabileceğini söyledi.Ancak Gopinath, ekonomilerin dünya ticaretindeki yeni bölünmelere uyum sağlama kabiliyetlerine bağlı olarak, kayıpların dünya GSYH'sinin yüzde 7'sine kadar ulaşabileceği konusunda uyardı.

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imf, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)