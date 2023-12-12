https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-melerin-ifadesi-ortaya-cikti-seni-oldurecegim-dedi-1078359950.html
Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi
Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi
Hakem Halil Umut Meler ilk ifadesinde kendisine yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın “Seni öldüreceğim” dediğini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:04+0300
2023-12-12T13:04+0300
2023-12-12T14:11+0300
spor
halil umut meler
hakem
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ankaragucu-baskani-faruk-koca-tutuklandi-1078351766.html
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halil umut meler, hakem
Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi
13:04 12.12.2023 (güncellendi: 14:11 12.12.2023)
Hakem Halil Umut Meler ilk ifadesinde kendisine yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın “Seni öldüreceğim” dediğini belirtti.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.