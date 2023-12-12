https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-melerin-ifadesi-ortaya-cikti-seni-oldurecegim-dedi-1078359950.html

Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi

Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi

Hakem Halil Umut Meler ilk ifadesinde kendisine yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın “Seni öldüreceğim” dediğini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

halil umut meler

hakem

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/ankaragucu-baskani-faruk-koca-tutuklandi-1078351766.html

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halil umut meler, hakem