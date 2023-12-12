https://sputniknews.com.tr/20231212/finlandiya-rusya-sinirinda-iki-kontrol-noktasini-acacak-1078377968.html
Finlandiya, Rusya sınırındaki iki kontrol noktasını yeniden açacak
Finlandiya, Rusya sınırındaki iki kontrol noktasını yeniden açacak
Finlandiya hükümeti, 14 Ocak'a kadar Rusya sınırında iki kontrol noktasının açılacağı bilgisini verdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T18:00+0300
2023-12-12T18:00+0300
2023-12-12T18:01+0300
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finlandiya
rusya
sınır kapısı
petteri orpo
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Hükümetten yapılan açıklamaya göre Finlandiya, Rusya sınırında iki kontrol noktasını yeniden devreye alacak.Açıklamada, “14 Aralık Perşembe günü trafiğe açık olacak Vaalimaa ve Niirala kontrol noktalarının dışında sınır geçiş noktaları kapalı kalacak” ifadelerine yer verildi.Söz konusu kararın 14 Ocak’a kadar yürürlükte olacağına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası koruma için başvuran kişilerin başvurularının da Vaalimaa ve Niirala sınır kapılarında değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, iki sınır kapısındaki kısıtlamaların ‘bir şeylerin iyiye gidip gitmediğinin’ değerlendirilmesi amacı ile kaldırıldığını açıkladı.Orpo, “Bu nedenle titiz bir değerlendirmenin ardından iki sınır kapısını kontrollü bir şekilde açıyoruz. Ancak kısıtlamaları hızla yeniden uygulamaya koymaya hazırız. Finlandiya kendi ulusal güvenliğini sağlayacaktır” vurgusunu yaptı.Finlandiya İçişleri Bakanlığı 30 Kasım’da Rusya sınırındaki son faal geçiş noktası olan ‘Raya Jooseppi-Lotta’ sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. 13 Aralık'a kadar hiçbir sınır kapısının faaliyete geçmeyeceği, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin başvurularının havalimanları ve limanlarda değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, bu kararın ‘Finlandiya’nın ulusal güvenliğinin korunması için’ alındığını ifade etmişti.Helsinki'nin eylemlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘sınır geçişinin yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını’ ifade etmiş, sığınmacı krizini organize etme yönündeki abartılı suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/finlandiya-rusya-ile-sinir-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1077958935.html
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finlandiya, rusya, sınır kapısı, petteri orpo
finlandiya, rusya, sınır kapısı, petteri orpo
Finlandiya, Rusya sınırındaki iki kontrol noktasını yeniden açacak
18:00 12.12.2023 (güncellendi: 18:01 12.12.2023)
Finlandiya hükümeti, 14 Ocak'a kadar Rusya sınırında iki kontrol noktasının açılacağı bilgisini verdi.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre Finlandiya, Rusya sınırında iki kontrol noktasını yeniden devreye alacak.
Açıklamada, “14 Aralık Perşembe günü trafiğe açık olacak Vaalimaa ve Niirala kontrol noktalarının dışında sınır geçiş noktaları kapalı kalacak” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kararın 14 Ocak’a kadar yürürlükte olacağına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası koruma için başvuran kişilerin başvurularının da Vaalimaa ve Niirala sınır kapılarında değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, iki sınır kapısındaki kısıtlamaların ‘bir şeylerin iyiye gidip gitmediğinin’ değerlendirilmesi amacı ile kaldırıldığını açıkladı.
Orpo, “Bu nedenle titiz bir değerlendirmenin ardından iki sınır kapısını kontrollü bir şekilde açıyoruz. Ancak kısıtlamaları hızla yeniden uygulamaya koymaya hazırız. Finlandiya kendi ulusal güvenliğini sağlayacaktır” vurgusunu yaptı.
Finlandiya İçişleri Bakanlığı 30 Kasım’da Rusya sınırındaki son faal geçiş noktası olan ‘Raya Jooseppi-Lotta’ sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. 13 Aralık'a kadar hiçbir sınır kapısının faaliyete geçmeyeceği, uluslararası koruma başvuru sahiplerinin başvurularının havalimanları ve limanlarda değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı. Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, bu kararın ‘Finlandiya’nın ulusal güvenliğinin korunması için’ alındığını ifade etmişti.
Helsinki'nin eylemlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘sınır geçişinin yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını’ ifade etmiş, sığınmacı krizini organize etme yönündeki abartılı suçlamaların Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.