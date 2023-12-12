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https://sputniknews.com.tr/20231212/ermenistan-ve-guney-kibris-rum-yonetimi-savunma-alaninda-isbirligi-yapacaklar-1078360772.html
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma alanında işbirliği yapacaklar
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma alanında işbirliği yapacaklar
Ermenistan Savunma Bakanlığı Başkanı resmi bir ziyaret için Güney Kıbrıs'a gitti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:39+0300
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Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Savunma Bakanı Suren Papikyan başkanlığındaki Ermeni heyeti Güney Kıbrıs'a gittiğini duyurdu.Ziyaretin resmi nitelikte olduğu kaydedildi.Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma bakanları daha yoğun bir işbirliğine hazırErmenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanlarının, ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ana hatlarını çizdikleri belirtildi.Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları Suren Papikyan ve Mihalis Yorgallas savunma alanındaki işbirliği konularını ele aldılar.Daha önce Ermenistan Savunma Bakanı'nın Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirilmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi'ne göre, bakanlar önce özel bir görüşme gerçekleştirdiler, ardından da genişletilmiş formatta müzakerelerde bulundular.Taraflar işbirliğinin mevcut aşamalarını ve geliştirilmesi için yeni fırsatların ana hatlarını çizdikleri belirtildi.Bakanlar, eğitim programları, çeşitli alanlarda deneyim alışverişi, askeri-teknik işbirliği ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konular gibi daha geniş bir gündemle ortaklığı geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.Papikyan ayrıca mevkidaşına Ermenistan Hükümeti'nin 'Barış Kavşağı' projesini de sundu.Görüşmelerin ardından iki ülkenin savunma bakanlıkları başkanları ortak bir basın açıklaması yaparak zengin bir gündem üzerinde işbirliğine hazır olduklarını teyit ettiler.Kasım ayında Attika'nın Nea Peramos bölgesinde Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi özel kuvvetleri ve özel operasyon güçlerinin üçlü ortak tatbikatı gerçekleştirilmişti. Manevralar sırasında hızlı tepki veren canlı ateş, keskin nişancı teknikleri ve taktikleri, kapalı kapılar ardında muharebe ve küçük ölçekli tatbikatların planlanması ve icrası gibi konularda pratik yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20200902/aliyevden-turkiyeye-tereddutsuz-destek-ermenistan-yunanistan-ve-kibris-arasindaki-askeri-is-1042769068.html
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ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs savunma bakanlığı, suren papikyan, yunanistan

Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma alanında işbirliği yapacaklar

13:39 12.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Ermenistan Savunma Bakanlığı Başkanı resmi bir ziyaret için Güney Kıbrıs'a gitti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Savunma Bakanı Suren Papikyan başkanlığındaki Ermeni heyeti Güney Kıbrıs'a gittiğini duyurdu.
Ziyaretin resmi nitelikte olduğu kaydedildi.

Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma bakanları daha yoğun bir işbirliğine hazır

Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanlarının, ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ana hatlarını çizdikleri belirtildi.
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları Suren Papikyan ve Mihalis Yorgallas savunma alanındaki işbirliği konularını ele aldılar.
Daha önce Ermenistan Savunma Bakanı'nın Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirilmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi'ne göre, bakanlar önce özel bir görüşme gerçekleştirdiler, ardından da genişletilmiş formatta müzakerelerde bulundular.
Taraflar işbirliğinin mevcut aşamalarını ve geliştirilmesi için yeni fırsatların ana hatlarını çizdikleri belirtildi.
Bakanlar, eğitim programları, çeşitli alanlarda deneyim alışverişi, askeri-teknik işbirliği ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konular gibi daha geniş bir gündemle ortaklığı geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.
Papikyan ayrıca mevkidaşına Ermenistan Hükümeti'nin 'Barış Kavşağı' projesini de sundu.
Görüşmelerin ardından iki ülkenin savunma bakanlıkları başkanları ortak bir basın açıklaması yaparak zengin bir gündem üzerinde işbirliğine hazır olduklarını teyit ettiler.
Kasım ayında Attika'nın Nea Peramos bölgesinde Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi özel kuvvetleri ve özel operasyon güçlerinin üçlü ortak tatbikatı gerçekleştirilmişti. Manevralar sırasında hızlı tepki veren canlı ateş, keskin nişancı teknikleri ve taktikleri, kapalı kapılar ardında muharebe ve küçük ölçekli tatbikatların planlanması ve icrası gibi konularda pratik yapılmıştı.
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