https://sputniknews.com.tr/20231212/emmanuel-macron-hukumeti-krizde-goc-yasasi-tasarisi-reddedildi-1078365195.html

Emmanuel Macron hükümeti krizde: 'Göç yasası tasarısı reddedildi'

Emmanuel Macron hükümeti krizde: 'Göç yasası tasarısı reddedildi'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hükümeti, muhalefet partilerinin birleşerek önemli bir göç yasa tasarısını reddetmelerinin ardından krize girdi. Muhalefetin göç... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T14:39+0300

2023-12-12T14:39+0300

2023-12-12T14:39+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

göç yasası

marine le pen

gerald darmanin

jean-luc melenchon

siyasi kriz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti, muhalefet partilerinin birleşerek önemli bir göç yasa tasarısını reddetmelerinin ardından krize girdi.Fransa’da muhalefetin, göç yasa tasarısının Ulusal Meclis’te görüşülmesini reddeden önergesi oylandı. İstenmeyen yabancıların sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısının Ulusal Meclis’te görüşülmeden reddedilmesini öngören önerge 265’e karşı 270 oyla kabul edildi. Muhalefetin yasa tasarısının tartışılmadan reddedilmesi önergesi, muhalefetin, yasa tasarısının en önemli tedbirlerden biri olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine bir darbe olarak yorumlandı.Aşırı sağ, aşırı sol ve ılımlı partilerden milletvekilleri Pazartesi günü yasa tasarısını reddetmek üzere oy kullandı. Sol, önlemlerin çok baskıcı olduğunu savunurken, sağ ise yeterince sert olmadığını söyledi.Yenilginin ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin istifa etmeyi teklif etti. Göçmenlik konularında sertlik yanlısı olarak görülen Darmanin yasa tasarısını güçlü bir şekilde desteklemişti. Ancak Macron istifasını reddetti.Hükümet tasarının hem göçü kontrol edeceğini hem de göçmenleri daha iyi entegre edeceğini savunuyordu.Tasarı, hükümetin beş yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına çarptırılan göçmenleri sınır dışı etmesini kolaylaştıracak ve göçmenlerin aile üyelerini Fransa'ya getirmesini zorlaştıracaktı. Bununla birlikte, sağın hakim olduğu parlamentonun üst kanadı senato tarafından önerilen ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine ve sosyal yardımlara erişimini ciddi ölçüde azaltacak olan taslaktan çok daha yumuşaktı.Darmanin oylamadan önce X üzerinden yaptığı açıklamada, tasarının kabul edilmesi halinde hükümetin uyuşturucu satıcıları da dahil olmak üzere yabancı uyrukluları sınır dışı etmesine olanak sağlayacağını söylemişti.Ancak muhalefet milletvekillerini kendisini desteklemeye ikna etme çabaları, farklı grupların tasarının reddedilmesi yönünde oy kullanmasıyla başarısız oldu. Solcu Ekolojistler Partisi tarafından sunulan ret önergesine, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) milletvekilleri de destek verdi. Ancak aşırı sağcı lider Marine Le Pen, sonuçtan memnun olduğunu ve bunun Fransızları gelgit dalgasından koruduğunu söyledi.Önde gelen muhaliflerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, "Böyle bir ret önergesi, hangi demokraside olursa olsun hükümetin istifası ve şüphesiz sandıklara dönüşle sonuçlanır" ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.5 oy farkla ret kararının çıktığı oylamaya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden 5 milletvekilinin katılmaması dikkati çekti.Göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesinin engellenmesinin ardından İçişleri Bakanı Darmanin, TFI kanalında yaptığı açıklamada, tasarıyı geri çekmeyi düşünmediklerini söyledi.İki partili bir komisyon kurulacakMilletvekillerinin yasa tasarısını reddetmelerinin ardından Fransa Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin tartışmalı göç yasa tasarısı üzerindeki tıkanıklığı aşmak amacıyla özel bir parlamento komisyonu kuracağını söyledi.Olağan kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, yasa tasarısı konusunda muhalefet milletvekilleriyle bir uzlaşma bulmak amacıyla komisyonun 'mümkün olan en hızlı şekilde' devreye sokulacağını söyledi.Hükümet şimdi tasarıyı yeniden düzenlemeye çalışacağını söyledi. Yasa tasarısının yasama yolunun devam etmesi için 2 seçenek bulunuyor. Tasarının ikinci kez görüşmesi için hükümet, yasa tasarısını Senato’ya gönderebilir ya da 7 senatör ve Ulusal Meclis’ten 7 milletvekilinden oluşan karma komisyon kurarak parlamentonun iki kanadından da onay gerektiren tasarı üzerinde uzlaşmaya varılacak bir metin çıkarılmasını isteyebilir.

https://sputniknews.com.tr/20231024/fransa-cumhurbaskani-macron-israilliler-baris-icinde-yasamak-istedikleri-icin-oldurulduler-1076657296.html

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fransa, emmanuel macron, göç yasası, marine le pen, gerald darmanin, jean-luc melenchon, siyasi kriz