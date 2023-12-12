https://sputniknews.com.tr/20231212/disisleri-bakanligi-pakistanda-meydana-gelen-teror-saldirisini-kinadi-1078384739.html
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’ın kuzeybatısında 23 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadığını açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T22:56+0300
2023-12-12T22:56+0300
2023-12-12T22:58+0300
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dışişleri bakanlığı
pakistan
kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Dera İsmail Han Bölgesi'nde bugün meydana gelen terör saldırısında 23 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, terörle ortak mücadelede, Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmanın bu vesileyle bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.İntihar saldırısı ve çatışmalarda 25 asker yaşamını yitirmiştiPakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı 'Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)' isimli örgüt üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/pakistanda-kislaya-bombali-saldiri-23-olu-1078365796.html
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dışişleri bakanlığı, pakistan, kınama
dışişleri bakanlığı, pakistan, kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
22:56 12.12.2023 (güncellendi: 22:58 12.12.2023)
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’ın kuzeybatısında 23 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Dera İsmail Han Bölgesi'nde bugün meydana gelen terör saldırısında 23 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, terörle ortak mücadelede, Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmanın bu vesileyle bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.
İntihar saldırısı ve çatışmalarda 25 asker yaşamını yitirmişti
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.
Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı 'Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)' isimli örgüt üstlenmişti.