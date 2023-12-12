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Asgari ücrette 2. toplantı öncesi yeni gelişme: 'Yüzde 55'in üzerinde bir rakam masaya gelebilir'
Asgari ücrette 2. toplantı öncesi yeni gelişme: 'Yüzde 55'in üzerinde bir rakam masaya gelebilir'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dün ilk kez bir araya geldi. Görüşmede rakam konuşulmadı ancak gelecek... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:55+0300
2023-12-12T10:55+0300
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı rakam ve oranını belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler kim?Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak. Bu kapsamda komisyon 18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelecek.İlk toplantıda yol haritası belirlenen süreç için ikinci toplantının içeriğinin ne olacağı da öğrenildi. 18 Aralık’ta tarafların ücret önerisi verme ihtimalinin bulunduğu dile getirildi.Asgari ücret zammı tahminleri milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında yer alırken Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman kritik bir değerlendirmede bulundu. Uzman isim, ilk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafının bu konudaki taleplerini hükümete ilettiğini söyledi.'İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir'Yıl sonu enflasyon beklentisine atıfta bulunan Duman, yüzde 35’lik zam ihtimalini düşünmediğini belirtirken, “Çünkü pazarlıkların yüzde 40'tan olacağına dair tavırları hakim. Zaten 6 aylık enflasyonun yüzde 38 olması bekleniyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ücretlinin alım gücünün ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Bu mantıkla yüzde 35 zammı ben düşünmüyorum. Bu nedenlere pazarlıklar yüzde 40'tan başlar. İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir. Daha sonra pazarlıklar neticesinde yüzde 50 zam bana daha yakın geliyor. Yani 17 bin 103 TL olması bana daha sıcak geliyor. Ben bu konuda anlaşma sağlanacağını düşünüyorum. Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Orada rakamlar biraz daha öne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.Asgari ücrette hangi rakamlar masada?Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.Asgari ücret ne zaman açıklanacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.
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Asgari ücrette 2. toplantı öncesi yeni gelişme: 'Yüzde 55'in üzerinde bir rakam masaya gelebilir'

10:55 12.12.2023
© AAAsgari ücret desteği
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için dün ilk kez bir araya geldi. Görüşmede rakam konuşulmadı ancak gelecek toplantıların bir yol haritası çıkarıldı. Net-brüt asgari ücretin ne olacağı merak edilirken, uzmanlar zam ihtimallerini sıraladı. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı rakam ve oranını belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.

TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler kim?

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.

Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak. Bu kapsamda komisyon 18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelecek.
İlk toplantıda yol haritası belirlenen süreç için ikinci toplantının içeriğinin ne olacağı da öğrenildi. 18 Aralık’ta tarafların ücret önerisi verme ihtimalinin bulunduğu dile getirildi.
Asgari ücret zammı tahminleri milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında yer alırken Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman kritik bir değerlendirmede bulundu. Uzman isim, ilk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafının bu konudaki taleplerini hükümete ilettiğini söyledi.

'İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir'

Yıl sonu enflasyon beklentisine atıfta bulunan Duman, yüzde 35’lik zam ihtimalini düşünmediğini belirtirken, “Çünkü pazarlıkların yüzde 40'tan olacağına dair tavırları hakim. Zaten 6 aylık enflasyonun yüzde 38 olması bekleniyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ücretlinin alım gücünün ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Bu mantıkla yüzde 35 zammı ben düşünmüyorum. Bu nedenlere pazarlıklar yüzde 40'tan başlar. İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir. Daha sonra pazarlıklar neticesinde yüzde 50 zam bana daha yakın geliyor. Yani 17 bin 103 TL olması bana daha sıcak geliyor. Ben bu konuda anlaşma sağlanacağını düşünüyorum. Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Orada rakamlar biraz daha öne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette hangi rakamlar masada?

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.
Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.
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