https://sputniknews.com.tr/20231212/ankaragucu-baskani-faruk-koca-adliyeye-sevk-edildi-1078348687.html

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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2023-12-12T09:43+0300

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spor

faruk koca

ankaragücü

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Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Faruk Koca'nın ilk ifadesi hastanede alındıOlayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.Güvenlik önlemleri artırıldıAnkara Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve spor şubesi ekipleri, Sincan'daki Batı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-hakemligi-birakti-mi-1078348522.html

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faruk koca, ankaragücü