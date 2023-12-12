https://sputniknews.com.tr/20231212/altin-fiyatlari-icin-kritik-gun-dusus-suruyor-mu-1078349929.html

Altın fiyatları için kritik gün: Düşüş sürüyor mu?

Altın fiyatları için kritik gün: Düşüş sürüyor mu?

Altın fiyatları aralık ayı başında tarihi zirveyi gördü. ABD'den gelecek FED kararı öncesinde ise altın fiyatlarında sert düşüşler söz konusu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T10:32+0300

2023-12-12T10:32+0300

2023-12-12T10:32+0300

ekonomi

altın

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/04/1045156560_0:263:2582:1715_1920x0_80_0_0_c9f666927899d49fbd821881e9515bb1.jpg

Altın fiyatları hafta başından bu yana düşüş eğiliminde.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı öncesinde altında gerileme yaşanırken merkez bankaları da temkinli ilerleme yönünde karar vereceği beklentisi artmaya başladı.Altın fiyatları neden düşüyor?Merkez bankalarının parasal sıkılaştırmadan ani çıkış yapmayacağına dair beklentiler ve önümüzdeki yıl için de AB ve ABD ekonomisi için oluşan resesyon ve daralma endişeleri altındaki yükselişin önünü kesti.FED kararını bekliyorABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün açıklayacak ve faizi sabit tutması bekleniyor. Faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları yönlendirecek açıklamaları önemle bekleniyor.Fed Başkanı Powell, gelen veriler ışığında hareket edileceğini, parasal gevşemeye ancak verilerin güçlü olmasıyla birlikte başlanacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.Gram altın tarihi zirveden uzaklaştıBu gelişmeler ışığında tarihi rekor kıran ons ve gram altın gerileme seyrine geçti. 2148 dolar ile tarihi yüksek seviyeye çıkan ons altın güne 1981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1980 dolar, en yüksek de 1989 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1985 dolardan alıcı buluyor.Gram altın da ons altına paralel olarak ancak döviz kurlarındaki volatilitenin vermiş olduğu etkiyle daha sert tepkiler göstermiyor. Gram altın Aralık ayı başında gördüğü 1928 liralık tarihi zirvesinin ardından güne 1846 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1840 lira, en yüksek de 1854 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1851 liradan alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın