https://sputniknews.com.tr/20231212/altin-fiyatlari-icin-kritik-gun-dusus-suruyor-mu-1078349929.html
Altın fiyatları için kritik gün: Düşüş sürüyor mu?
Altın fiyatları için kritik gün: Düşüş sürüyor mu?
Altın fiyatları aralık ayı başında tarihi zirveyi gördü. ABD'den gelecek FED kararı öncesinde ise altın fiyatlarında sert düşüşler söz konusu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:32+0300
2023-12-12T10:32+0300
2023-12-12T10:32+0300
ekonomi
altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/04/1045156560_0:263:2582:1715_1920x0_80_0_0_c9f666927899d49fbd821881e9515bb1.jpg
Altın fiyatları hafta başından bu yana düşüş eğiliminde.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı öncesinde altında gerileme yaşanırken merkez bankaları da temkinli ilerleme yönünde karar vereceği beklentisi artmaya başladı.Altın fiyatları neden düşüyor?Merkez bankalarının parasal sıkılaştırmadan ani çıkış yapmayacağına dair beklentiler ve önümüzdeki yıl için de AB ve ABD ekonomisi için oluşan resesyon ve daralma endişeleri altındaki yükselişin önünü kesti.FED kararını bekliyorABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün açıklayacak ve faizi sabit tutması bekleniyor. Faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları yönlendirecek açıklamaları önemle bekleniyor.Fed Başkanı Powell, gelen veriler ışığında hareket edileceğini, parasal gevşemeye ancak verilerin güçlü olmasıyla birlikte başlanacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.Gram altın tarihi zirveden uzaklaştıBu gelişmeler ışığında tarihi rekor kıran ons ve gram altın gerileme seyrine geçti. 2148 dolar ile tarihi yüksek seviyeye çıkan ons altın güne 1981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1980 dolar, en yüksek de 1989 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1985 dolardan alıcı buluyor.Gram altın da ons altına paralel olarak ancak döviz kurlarındaki volatilitenin vermiş olduğu etkiyle daha sert tepkiler göstermiyor. Gram altın Aralık ayı başında gördüğü 1928 liralık tarihi zirvesinin ardından güne 1846 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1840 lira, en yüksek de 1854 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1851 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/dun-tarihi-zirveyi-goren-dolartlde-bugun-son-durum-ne-1078348144.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/04/1045156560_0:21:2582:1958_1920x0_80_0_0_f3ba71663a67b625b581b28917e0583b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın, gram altın
Altın fiyatları için kritik gün: Düşüş sürüyor mu?
Altın fiyatları aralık ayı başında tarihi zirveyi gördü. ABD'den gelecek FED kararı öncesinde ise altın fiyatlarında sert düşüşler söz konusu.
Altın fiyatları hafta başından bu yana düşüş eğiliminde.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı öncesinde altında gerileme yaşanırken merkez bankaları da temkinli ilerleme yönünde karar vereceği beklentisi artmaya başladı.
Altın fiyatları neden düşüyor?
Merkez bankalarının parasal sıkılaştırmadan ani çıkış yapmayacağına dair beklentiler ve önümüzdeki yıl için de AB ve ABD ekonomisi için oluşan resesyon ve daralma endişeleri altındaki yükselişin önünü kesti.
ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün açıklayacak ve faizi sabit tutması bekleniyor. Faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları yönlendirecek açıklamaları önemle bekleniyor.
Fed Başkanı Powell, gelen veriler ışığında hareket edileceğini, parasal gevşemeye ancak verilerin güçlü olmasıyla birlikte başlanacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.
Gram altın tarihi zirveden uzaklaştı
Bu gelişmeler ışığında tarihi rekor kıran ons ve gram altın gerileme seyrine geçti. 2148 dolar ile tarihi yüksek seviyeye çıkan ons altın güne 1981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1980 dolar, en yüksek de 1989 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1985 dolardan alıcı buluyor.
Gram altın da ons altına paralel olarak ancak döviz kurlarındaki volatilitenin vermiş olduğu etkiyle daha sert tepkiler göstermiyor. Gram altın Aralık ayı başında gördüğü 1928 liralık tarihi zirvesinin ardından güne 1846 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1840 lira, en yüksek de 1854 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1851 liradan alıcı buluyor.