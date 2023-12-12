https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-yeni-strateji-gelistirmesi-icin-ukraynaya-bir-general-gonderecek-1078368180.html
‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yeni askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T15:21+0300
2023-12-12T15:21+0300
2023-12-12T15:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd ordusu
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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Gazetenin ABD’li ve Ukraynalı bürokratlara atıfla verdiği habere göre Pentagon, yeni bir askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Aguto'yu Kiev'e gönderecek.“ABD’li ve Ukraynalı askeri liderler, Kiev'in şansını yeniden canlandırmak için gelecek yıl uygulamaya başlayabilecekleri yeni bir strateji arıyor” denilen haberde, Korgeneral Aguto’nun Almanya’dan Ukrayna’ya geçeceği ve beklentilere göre orada uzun süreli olarak kalacağı ifade edildi.Haberde ayrıca Aguto’nun Kiev’deki varlığının askeri danışmanların Ukrayna'da daimi olarak görevlendirilmesinden vazgeçilmeye yönelik bir adım olabileceğine de dikkat çekildi.Gazeteye konuşan kaynaklara göre, Amerikalı ve Ukraynalı danışmanlar, Ocak ayında Almanya'nın Wiesbaden kentinde yapılması planlanan savaş oyunları sırasında yeni stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışmayı umuyor. Ukrayna tarafı dünya toplumunun ilgisini çekmek umuduyla taarruz adımlarını savunurken, Amerikalı danışmanlar ise mevcut toprakların elde tutulmasını ve bir yıl boyunca güç toplamayı içeren daha makul bir seçeneği savunuyor.Gazete, bu stratejinin amacının, Rusya’nın ‘2024'ün sonunda veya 2025'te hesaba katması ve anlamlı müzakerelere girmesi gerekeceği’ önemli bir güç yaratmak olacağını ileri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/peskov-zelenskiyin-abd-ziyareti-ozel-askeri-harekatin-gidisatini-degistiremeyecek-1078365655.html
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ukrayna, abd ordusu, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna, abd ordusu, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yeni askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Antonio Aguto’yu Ukrayna'ya göndereceğini yazdı.
Gazetenin ABD’li ve Ukraynalı bürokratlara atıfla verdiği habere göre Pentagon, yeni bir askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Aguto'yu Kiev'e gönderecek.
“ABD’li ve Ukraynalı askeri liderler, Kiev'in şansını yeniden canlandırmak için gelecek yıl uygulamaya başlayabilecekleri yeni bir strateji arıyor” denilen haberde, Korgeneral Aguto’nun Almanya’dan Ukrayna’ya geçeceği ve beklentilere göre orada uzun süreli olarak kalacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca Aguto’nun Kiev’deki varlığının askeri danışmanların Ukrayna'da daimi olarak görevlendirilmesinden vazgeçilmeye yönelik bir adım olabileceğine de dikkat çekildi.
Gazeteye konuşan kaynaklara göre, Amerikalı ve Ukraynalı danışmanlar, Ocak ayında Almanya'nın Wiesbaden kentinde yapılması planlanan savaş oyunları sırasında yeni stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışmayı umuyor. Ukrayna tarafı dünya toplumunun ilgisini çekmek umuduyla taarruz adımlarını savunurken, Amerikalı danışmanlar ise mevcut toprakların elde tutulmasını ve bir yıl boyunca güç toplamayı içeren daha makul bir seçeneği savunuyor.
Gazete, bu stratejinin amacının, Rusya’nın ‘2024'ün sonunda veya 2025'te hesaba katması ve anlamlı müzakerelere girmesi gerekeceği’ önemli bir güç yaratmak olacağını ileri sürüyor.