https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-yeni-strateji-gelistirmesi-icin-ukraynaya-bir-general-gonderecek-1078368180.html

‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’

‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yeni askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T15:21+0300

2023-12-12T15:21+0300

2023-12-12T15:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd ordusu

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078367245_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_bc51b0f45a587fd7ba297933870ec3c7.jpg

Gazetenin ABD’li ve Ukraynalı bürokratlara atıfla verdiği habere göre Pentagon, yeni bir askeri strateji geliştirmesi için Güvenlik Yardım Grubu Ukrayna Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Aguto'yu Kiev'e gönderecek.“ABD’li ve Ukraynalı askeri liderler, Kiev'in şansını yeniden canlandırmak için gelecek yıl uygulamaya başlayabilecekleri yeni bir strateji arıyor” denilen haberde, Korgeneral Aguto’nun Almanya’dan Ukrayna’ya geçeceği ve beklentilere göre orada uzun süreli olarak kalacağı ifade edildi.Haberde ayrıca Aguto’nun Kiev’deki varlığının askeri danışmanların Ukrayna'da daimi olarak görevlendirilmesinden vazgeçilmeye yönelik bir adım olabileceğine de dikkat çekildi.Gazeteye konuşan kaynaklara göre, Amerikalı ve Ukraynalı danışmanlar, Ocak ayında Almanya'nın Wiesbaden kentinde yapılması planlanan savaş oyunları sırasında yeni stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışmayı umuyor. Ukrayna tarafı dünya toplumunun ilgisini çekmek umuduyla taarruz adımlarını savunurken, Amerikalı danışmanlar ise mevcut toprakların elde tutulmasını ve bir yıl boyunca güç toplamayı içeren daha makul bir seçeneği savunuyor.Gazete, bu stratejinin amacının, Rusya’nın ‘2024'ün sonunda veya 2025'te hesaba katması ve anlamlı müzakerelere girmesi gerekeceği’ önemli bir güç yaratmak olacağını ileri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/peskov-zelenskiyin-abd-ziyareti-ozel-askeri-harekatin-gidisatini-degistiremeyecek-1078365655.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd ordusu, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)