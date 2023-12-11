https://sputniknews.com.tr/20231211/st-petersburgun-kurulusunun-320-yil-donumu-serefine-ozel-isik-gosterisi-duzenlendi-1078315348.html
St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi
St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi
St. Petersburg'un 320. kuruluş yıldönümüne özel gerçekleştirilen ışık gösterisi, kentin Saray Meydanı'nda düzenlendi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T13:18+0300
2023-12-11T13:18+0300
2023-12-11T13:18+0300
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st. petersburg
ışık gösterisi
yıldönümü
rusya
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Geçen Cumartesi günü çekilen görüntülerde Saray Meydanı etrafında toplanan etkinlik ziyaretçileri, Genelkurmay binası ve Muhafız Kolordusu'nun cephelerindeki video enstalasyonlarını izledi.Işık gösterisinin yönetmeni Ekaterina Galanova'ya göre video performanslarındaki animasyonlu karakterler en son 3D teknolojileri kullanılarak oluşturuldu.Galanova, "Genelkurmay binasının kemeri üzerinde hareket eden karakterler ve kahramanlar, sinir ağları ve animasyon kullanılarak oluşturuldu" dedi.Ek olarak Galanova, etkinlik kapsamında “Işık Ülkesi” medya sanat festivalinde de izleyici oylarıyla en iyi enstalasyonların ve yaratıcı kameraman ekiplerinin belirleneceği bir yarışma düzenlendiğini sözlerine ekledi.Galanova: "Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Kültürel Girişimler Fonu tarafından destekleniyor. Bunlar genç sanatçılar, eserlerini sunacaklar, 10 finalistimiz var, birincilik, ikincilik, üçüncülük için mücadele ediyorlar, seyircinin oylamasıyla belirlenecek." sözlerine yer verdi.
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St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi
St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi
2023-12-11T13:18+0300
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video, st. petersburg, ışık gösterisi, yıldönümü, rusya, видео
video, st. petersburg, ışık gösterisi, yıldönümü, rusya, видео
St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi
St. Petersburg'un 320. kuruluş yıldönümüne özel gerçekleştirilen ışık gösterisi, kentin Saray Meydanı'nda düzenlendi.
Geçen Cumartesi günü çekilen görüntülerde Saray Meydanı etrafında toplanan etkinlik ziyaretçileri, Genelkurmay binası ve Muhafız Kolordusu'nun cephelerindeki video enstalasyonlarını izledi.
Işık gösterisinin yönetmeni Ekaterina Galanova'ya göre video performanslarındaki animasyonlu karakterler en son 3D teknolojileri kullanılarak oluşturuldu.
Galanova, "Genelkurmay binasının kemeri üzerinde hareket eden karakterler ve kahramanlar, sinir ağları ve animasyon kullanılarak oluşturuldu" dedi.
Ek olarak Galanova, etkinlik kapsamında “Işık Ülkesi” medya sanat festivalinde de izleyici oylarıyla en iyi enstalasyonların ve yaratıcı kameraman ekiplerinin belirleneceği bir yarışma düzenlendiğini sözlerine ekledi.
Galanova: "Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Kültürel Girişimler Fonu tarafından destekleniyor. Bunlar genç sanatçılar, eserlerini sunacaklar, 10 finalistimiz var, birincilik, ikincilik, üçüncülük için mücadele ediyorlar, seyircinin oylamasıyla belirlenecek." sözlerine yer verdi.