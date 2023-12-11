https://sputniknews.com.tr/20231211/st-petersburgun-kurulusunun-320-yil-donumu-serefine-ozel-isik-gosterisi-duzenlendi-1078315348.html

St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi

St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi

St. Petersburg'un 320. kuruluş yıldönümüne özel gerçekleştirilen ışık gösterisi, kentin Saray Meydanı'nda düzenlendi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T13:18+0300

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rusya

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Geçen Cumartesi günü çekilen görüntülerde Saray Meydanı etrafında toplanan etkinlik ziyaretçileri, Genelkurmay binası ve Muhafız Kolordusu'nun cephelerindeki video enstalasyonlarını izledi.Işık gösterisinin yönetmeni Ekaterina Galanova'ya göre video performanslarındaki animasyonlu karakterler en son 3D teknolojileri kullanılarak oluşturuldu.Galanova, "Genelkurmay binasının kemeri üzerinde hareket eden karakterler ve kahramanlar, sinir ağları ve animasyon kullanılarak oluşturuldu" dedi.Ek olarak Galanova, etkinlik kapsamında “Işık Ülkesi” medya sanat festivalinde de izleyici oylarıyla en iyi enstalasyonların ve yaratıcı kameraman ekiplerinin belirleneceği bir yarışma düzenlendiğini sözlerine ekledi.Galanova: "Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Kültürel Girişimler Fonu tarafından destekleniyor. Bunlar genç sanatçılar, eserlerini sunacaklar, 10 finalistimiz var, birincilik, ikincilik, üçüncülük için mücadele ediyorlar, seyircinin oylamasıyla belirlenecek." sözlerine yer verdi.

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St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi St. Petersburg'un kuruluşunun 320. yıl dönümü şerefine özel ışık gösterisi düzenlendi 2023-12-11T13:18+0300 true PT1M57S

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video, st. petersburg, ışık gösterisi, yıldönümü, rusya, видео