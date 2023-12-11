https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusuna-ait-24-ihasi-dusuruldu-1078326007.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 24 İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 24 İHA’sı düşürüldü

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 27 saldırısı püskürtülürken 570 askerinin etkisiz hale... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T19:20+0300

2023-12-11T19:20+0300

2023-12-11T19:20+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere saldırılar yapıldı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 30 asker ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere hava ve topçu saldırıları yapıldı. Yaklaşık 175 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, bir zırhlı savaş aracı ve iki otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 18 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere hava ve topçu saldırıları yapıldı. Ukrayna ordusu yaklaşık 200 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki adet D-30 obüsü kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 80 asker, üç otomobil, Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil, D-30 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 40 asker ve dört otomobil kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 24 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231211/fsb-kirimda-ukraynali-ajan-sebekesi-cokertildi-14-saldiri-onlendi-1078311683.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, insansız hava aracı (iha)