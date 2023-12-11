https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abd-ihalari-bir-gun-icinde-suriye-hava-sahasini-9-kez-ihlal-etti-1078321699.html

Rusya: ABD İHA’ları bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal etti

Rusya: ABD İHA’ları bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) son bir gün içinde Suriye hava sahasını... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T14:37+0300

2023-12-11T14:37+0300

2023-12-11T14:37+0300

dünya

abd

suriye

insansız hava aracı (iha)

ortadoğu

israil

israil-filistin

doğu akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_66e027da5de201d17127540f1bef9beb.jpg

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, yaptığı basın açıklamasında ABD'nin liderliğindeki uluslararası sözde ‘koalisyonun’ Suriye’de çatışmasızlık protokollerini 9 kez ihlal ettiğini ifade etti.Tuğgeneral Kulit, “Tanf bölgesinde ‘koalisyona’ ait 2 çift F-15 savaş uçağı, bir çift A-10 Thunderbolt saldırı uçağı, bir çift F/A-18 Hornet avcı-bombardıman uçağı ve bir modüler MQ-9 keşif ve saldırı insansız hava aracı tarafından bir günde 9 ihlal kaydedildi” ifadelerini kullandı.Rus komutan, ‘koalisyonun’ bu tür eylemlerle havada farklı olaylar ve kazalar için tehlikeli ön koşullar yaratmaya devam ettiğinin, ayrıca Suriye hava sahasındaki durumu daha da tırmandırdığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyadan-hatirlatma-bati-suriyenin-kaynaklarini-yagmalamaya-devam-ediyor-1077378360.html

suriye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suriye, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, israil, israil-filistin, doğu akdeniz