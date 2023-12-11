https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abd-ihalari-bir-gun-icinde-suriye-hava-sahasini-9-kez-ihlal-etti-1078321699.html
Rusya: ABD İHA’ları bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal etti
Rusya: ABD İHA’ları bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) son bir gün içinde Suriye hava sahasını... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T14:37+0300
2023-12-11T14:37+0300
2023-12-11T14:37+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, yaptığı basın açıklamasında ABD'nin liderliğindeki uluslararası sözde ‘koalisyonun’ Suriye’de çatışmasızlık protokollerini 9 kez ihlal ettiğini ifade etti.Tuğgeneral Kulit, “Tanf bölgesinde ‘koalisyona’ ait 2 çift F-15 savaş uçağı, bir çift A-10 Thunderbolt saldırı uçağı, bir çift F/A-18 Hornet avcı-bombardıman uçağı ve bir modüler MQ-9 keşif ve saldırı insansız hava aracı tarafından bir günde 9 ihlal kaydedildi” ifadelerini kullandı.Rus komutan, ‘koalisyonun’ bu tür eylemlerle havada farklı olaylar ve kazalar için tehlikeli ön koşullar yaratmaya devam ettiğinin, ayrıca Suriye hava sahasındaki durumu daha da tırmandırdığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyadan-hatirlatma-bati-suriyenin-kaynaklarini-yagmalamaya-devam-ediyor-1077378360.html
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abd, suriye, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, israil, israil-filistin, doğu akdeniz
abd, suriye, insansız hava aracı (iha), ortadoğu, israil, israil-filistin, doğu akdeniz
Rusya: ABD İHA’ları bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal etti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) son bir gün içinde Suriye hava sahasını 9 kez ihlal ettikleri belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, yaptığı basın açıklamasında ABD'nin liderliğindeki
uluslararası sözde ‘koalisyonun’ Suriye’de çatışmasızlık protokollerini 9 kez ihlal ettiğini ifade etti.
Tuğgeneral Kulit, “Tanf bölgesinde ‘koalisyona’ ait 2 çift F-15 savaş uçağı, bir çift A-10 Thunderbolt saldırı uçağı, bir çift F/A-18 Hornet avcı-bombardıman uçağı ve bir modüler MQ-9 keşif ve saldırı insansız hava aracı tarafından bir günde 9 ihlal kaydedildi” ifadelerini kullandı.
Rus komutan, ‘koalisyonun’ bu tür eylemlerle havada farklı olaylar ve kazalar için tehlikeli ön koşullar yaratmaya devam ettiğinin, ayrıca Suriye hava sahasındaki durumu daha da tırmandırdığının altını çizdi.