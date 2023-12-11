https://sputniknews.com.tr/20231211/rus-vekil-rusyada-secim-kampanyasi-baslar-baslamaz-nato-ulkelerinin-istihbarati-harekete-gecti-1078320225.html
Rus vekil: Rusya'da seçim kampanyası başlar başlamaz NATO ülkelerinin istihbaratı harekete geçti
Rus vekil: Rusya'da seçim kampanyası başlar başlamaz NATO ülkelerinin istihbaratı harekete geçti
Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Rusya'da devlet başkanlığı seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T14:10+0300
2023-12-11T14:10+0300
2023-12-11T14:10+0300
dünya
rusya
seçim
devlet başkanlığı seçimi
vladimir putin
almanya
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Parlamentonun alt kanadı Duma'da yabancı ülkelerin Rusya'nın içişlerine müdahalelerini araştıran komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Piskarev, "Komisyon, Rusya'da devlet başkanlığı seçim kampanyasının başlamasıyla bağlantılı olarak NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin, onlar tarafından kontrol edilen sivil toplum kuruluşlarının ve 'nüfuz ajanlarının' faaliyetlerinin yoğunlaştığını tespit ediyor" dedi.Rus milletvekili, özellikle, seçim kampanyası sırasında ülke topraklarında bahsi geçen örgütlerin bir dizi yasadışı eylem düzenlemek için girişimlerde bulunduğuna değinirken, "Provokatörlere eğitim veriliyor. Örneğin Baltık ülkelerinde ve Gürcistan'da ilgili eğitimler düzenleniyor. 'Sözde gözlemcilere' yönelik eğitimlerin yanı sıra 'sürgündeki gazetecilere' yönelik eğitici etkinlikler veriliyor" ifadelerini kullandı.Piskarev, söz konusu faaliyetlerin Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından da finanse edilen organizasyonel destek ve hibe desteğiyle yürütüldüğünü vurguladı.Komisyonun seçimlerde provokasyon hazırlıklarına ilişkin tespit edilen bulgular hakkındaki bilgileri Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na ve Rusya Başsavcılığı'na aktaracağını söyleyen Piskarev, bu konuyu ele almak için en yakın zamanda Merkez Seçim Komisyonu temsilcileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı.7 Aralık Perşembe günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etmişti.Cuma günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 2024 seçimlerinde aday olacağına dair açıklama gelmişti. Bu iki gelişmeyle birlikte Rusya'da seçim kampanyası fiilen başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyada-2024-devlet-baskanligi-secimlerinin-tarihi-belli-oldu-1078164613.html
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rusya, seçim, devlet başkanlığı seçimi, vladimir putin, almanya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya, seçim, devlet başkanlığı seçimi, vladimir putin, almanya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Rus vekil: Rusya'da seçim kampanyası başlar başlamaz NATO ülkelerinin istihbaratı harekete geçti
Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Rusya'da devlet başkanlığı seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte NATO ülkelerindeki istihbarat servislerinin harekete geçtiğini ifade etti.
Parlamentonun alt kanadı Duma'da yabancı ülkelerin Rusya'nın içişlerine müdahalelerini araştıran komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Piskarev, "Komisyon, Rusya'da devlet başkanlığı seçim kampanyasının başlamasıyla bağlantılı olarak NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin, onlar tarafından kontrol edilen sivil toplum kuruluşlarının ve 'nüfuz ajanlarının' faaliyetlerinin yoğunlaştığını tespit ediyor" dedi.
Rus milletvekili, özellikle, seçim kampanyası sırasında ülke topraklarında bahsi geçen örgütlerin bir dizi yasadışı eylem düzenlemek için girişimlerde bulunduğuna değinirken, "Provokatörlere eğitim veriliyor. Örneğin Baltık ülkelerinde ve Gürcistan'da ilgili eğitimler düzenleniyor. 'Sözde gözlemcilere' yönelik eğitimlerin yanı sıra 'sürgündeki gazetecilere' yönelik eğitici etkinlikler veriliyor" ifadelerini kullandı.
Piskarev, söz konusu faaliyetlerin Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından da finanse edilen organizasyonel destek ve hibe desteğiyle yürütüldüğünü vurguladı.
Komisyonun seçimlerde provokasyon hazırlıklarına ilişkin tespit edilen bulgular
hakkındaki bilgileri Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na ve Rusya Başsavcılığı'na aktaracağını söyleyen Piskarev, bu konuyu ele almak için en yakın zamanda Merkez Seçim Komisyonu temsilcileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı.
7 Aralık Perşembe günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Mart 2024'te yapılmasını öngören kararnameyi kabul etmişti.
Cuma günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 2024 seçimlerinde aday olacağına dair açıklama gelmişti. Bu iki gelişmeyle birlikte Rusya'da seçim kampanyası fiilen başlamıştı.