https://sputniknews.com.tr/20231211/resmi-gazetede-yayinlanmis-ehliyet-kurallari-kokten-degismisti-2024-icin-yas-siniri-ne-1078309581.html

Resmi Gazete'de yayınlanmış, ehliyet kuralları kökten değişmişti: 2024 için yaş sınırı ne?

Resmi Gazete'de yayınlanmış, ehliyet kuralları kökten değişmişti: 2024 için yaş sınırı ne?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ehliyet yaş sınırları kökten değişti, önemli revizyonlarla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T11:45+0300

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türkiye

ehliyet

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resmi gazete

kural

düzenleme

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte ehliyet alma yaş sınırları önemli ölçüde revize edilmişti. Bazı sınıf ehliyetler için yaş sınırı 18'den 16'ya çekilmişti. Bu yılın başında yayınlanan Resmi Gazete'de 'büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi' duyurulmuştu. 2024 yılı için de geçerli olacak olan kararların ayrıntıları Sputnik'in derlenmesinde.Ehliyette yaş sınırı ne?Ehliyet alacaklar için yaş sınırı düşürülmüştü. Yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi. A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20. C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21. D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.Uzmanların bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda , daha genç yaşlarda ehliyet alabilme olanağının, sürücü eğitimini daha erken yaşlarda almayı teşvik edeceğini ve trafik kültürünün daha erken oturabileceğini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231211/uzmanlar-uyardi-fiyatlara-kur-etkisi-ikinci-el-aracta-1-ocak-sonrasi-icin-dikkat-ceken-aciklama-1078306752.html

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