https://sputniknews.com.tr/20231211/okullarda-yeni-mufredat-adabimuaserete-uygun-konusmalari-ve-giyinmeleri-hedeflenecek-1078322575.html

Okullarda yeni müfredat: 'Adabımuaşerete uygun konuşmaları ve giyinmeleri hedeflenecek'

Okullarda yeni müfredat: 'Adabımuaşerete uygun konuşmaları ve giyinmeleri hedeflenecek'

Ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde "adabımuaşeret" isimli seçmeli derslerin müfredatı hazırlandı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T15:12+0300

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda "adabımuaşeret" müfredat kapsamına alındı. Bakanlık, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirledi.Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "adabımuaşeret" dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "görgü kuralları ve nezaket" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.Derslerde, öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi.Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor.Dersin birinci düzeyindeki müfredat, "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere 4 üniteden oluştu.Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise "görgü ve nezaket", "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere 5 ünite yer aldı."Görgü ve nezaket" ünitesinde, görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak."Ailede görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin aile içi iletişimde görgü kurallarına uyması, nazik olması, kişisel bakımına özen göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlandı."Okul ortamında görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde, öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişim kurarken nazik olması, ortak kullanım alanlarının temizliğine özen göstermesi, gerektiğinde akranlarına yardım etmesi, milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gibi hedeflere uygun kazanımlar planlandı."Toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde, öğrencilerin toplumsal alanda nezaketli olmasının, toplum içerisinde iletişim kurduğu kişiye uygun hitap şeklini tercih etmesinin, başkalarının haklarına saygı göstermesinin önemini fark etmesi yönünde içerik hazırlandı."Kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin, kişilerarası iletişimde görgü ve nezaketin önemini kavraması ve empati becerisine sahip bireylerin toplumsal birlikteliğe sağlayacağı katkıları fark etmesi sağlanacak; "çevrede görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde ise öğrencilerin çevresindeki sorunlara yönelik projeler üretmesi sağlanacak."Dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin dijital iletişim araçlarını kullanırken nezaket ifadeleri kullanmanın önemini kavramaları ve buna uygun davranışları sergilemelerine dönük içerik hazırlandı. Dijital iletişimin aile içi iletişimi engellememesi gerektiği üzerinde durulacak olan derslerde, dijital ortamlarda zamanı verimli kullanmanın önemi vurgulanacak."Farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini tanıması, bunlara örnekler vermesi ve saygı duyması amaçlandı.Liselerde drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler düzenlenecekLise 9. ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı.Adabımuaşeret dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı.'Adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflenecek'Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı.Program ile milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendiren; insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek amaçlandı.Adabımuaşeret dersinde, teorik bilgilerin öğretilmesinden ziyade drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan tanınacak. Ders ile öğrencilerin geçmişten bugüne kültürde yer alan görgü, nezaket ve zarafeti içselleştirmeleri sağlanarak davranışa dönüşen kalıcı öğrenmelere zemin hazırlanacak.Ders, 7 ünitede anlatılacakLiselerdeki dersin müfredatı, 7 üniteden oluştu. "Kültürden kavrama adabımuaşeret" adını taşıyan ilk ünite ile öğrencilerin, "edep, görgü, terbiye, medenilik, sabır, zarafet ve nezaket" kavramlarını ve farklı kültürlerden adabımuaşeret ile ilgili örnekleri tanımaları hedeflendi."Kişisel tutum ve adabımuaşeret" adlı ikinci ünite ile öğrencilerin, güven verici davranışları ayırt etmeleri ve iyiliğin önemini anlamalarının yanı sıra kişisel bakım ve temizlik kuralları ve ortama uygun giyinmenin önemi anlatılacak."Ailede adabımuaşeret" ünitesinde, aile içi ilişkilerde sevgi ve saygının önemi, mahremiyet, Kur'an-ı Kerim ve sünnette anne babaya hürmet, akrabalık ilişkilerinde adabımuaşeret, sevinç ve üzüntüde aile bireyleriyle bir araya gelme gibi konular ve "sılayırahim" kavramının önemi üzerinde durulacak.Programın en kapsamlı ünitesi olan "toplumda adabımuaşeret" isimli dördüncü ünitede, ortak kullanım alanlarında salon programlarında, okulda, komşuluk ilişkilerinde, ziyaretlerde, misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasında adabımuaşeretin önemine yer verildi."İletişimde, teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret" adlı beşinci ünitede, kişiler arası adabımuaşeretin yanı sıra teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret anlatıldı."Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunmasında adabımuaşeret" adlı altıncı ünitede atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm projeleri, orman yangınlarının önlenmesi için yapılan çalışmalar, çevre dostu projeler gibi uygulamalara değinildi."İş ve meslek hayatında adabımuaşeret" adlı son ünitede ise giyim kuşama özen gösterme, görüşmeye zamanında gelme, el sıkma, göz kontağı kurma ve beden diline önem verme gibi davranışların önemi üzerinde duruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231102/okullardaki-mufredat-degisikliginin-ilk-ayrintilari-belli-oldu-1076995508.html

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