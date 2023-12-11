O ilçedeki belediye başkanının makam ve şahsi araçlarına saldırı yapıldı
© İHA
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Yalova Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam aracı ve şahsi aracının lastiklerini keserek saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam aracını elindeki bıçakla kesen şüpheli belediyenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Zanlı sonrasında ise Tokat'ın evinin önünde park halindeki otomobilinin yanı sıra komşusuna ait hafif ticari aracın lastiklerini de bıçakla kesti.
Yaşanan saldırılar sonrasında kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.A.S’nin emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.
Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kendisinin olay esnasında alkollü olduğunu öğrendik. Yaptığı eylemi sarhoşluğun etkisi altında yaptığını düşünüyoruz. Şahsımızın, kurumumuzun ve partimizin kimseyle bir siyasi hesaplaşması ya da şahsi hesaplaşması bulunmamaktadır. Yapılacak hiçbir saldırı bizi hizmetten alıkoyamayacaktır” dedi.
Zanlı sonrasında ise Tokat'ın evinin önünde park halindeki otomobilinin yanı sıra komşusuna ait hafif ticari aracın lastiklerini de bıçakla kesti.
Yaşanan saldırılar sonrasında kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.A.S’nin emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.
Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kendisinin olay esnasında alkollü olduğunu öğrendik. Yaptığı eylemi sarhoşluğun etkisi altında yaptığını düşünüyoruz. Şahsımızın, kurumumuzun ve partimizin kimseyle bir siyasi hesaplaşması ya da şahsi hesaplaşması bulunmamaktadır. Yapılacak hiçbir saldırı bizi hizmetten alıkoyamayacaktır” dedi.