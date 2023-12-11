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Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken havaların soğuması ile... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T07:19+0300
2023-12-11T07:19+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak şekillenecek. Akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMuğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.3 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Cuma gününden sonrasına dikkat'Bu ay kar görünmüyorKar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 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Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karKARS °C, 6°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karVAN °C, 10°CÇok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
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Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

07:19 11.12.2023
© AAİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken havaların soğuması ile birlikte İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu oldu. Sıcaklıklarda sert düşüş olacağını söyleyen Şen, kar yağışı için de yılbaşından sonrasını işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak şekillenecek. Akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık.. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu’da kar var, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara’da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu’da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye’de."

'Cuma gününden sonrasına dikkat'

"İstanbul’a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul’da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye’ye kar gelecek ama İstanbul’a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege’de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.

Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu’da kar yağışı olacak."

Bu ay kar görünmüyor

Kar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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