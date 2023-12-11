https://sputniknews.com.tr/20231211/meteoroloji-uyardi-uzmani-tarih-verdi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1078298849.html

Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji uyardı, uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken havaların soğuması ile... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T07:19+0300

2023-12-11T07:19+0300

2023-12-11T07:19+0300

meteoroloji

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sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak şekillenecek. Akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMuğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.3 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Cuma gününden sonrasına dikkat'Bu ay kar görünmüyorKar yağışı yumuşak havalarda fazla olur. Anadolu'da çok fazla kar yağabilir. İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Şöyle baktığımızda bu ay kar görünmüyor. Yeni yılda yağar. İstanbul’a muhakkak kar yağar.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karKARS °C, 6°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karVAN °C, 10°CÇok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20231211/maaslar-icin-buyuk-gun-yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-komisyon-toplantisi-saat-kacta-1078298550.html

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