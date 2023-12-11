https://sputniknews.com.tr/20231211/mekkede-sel-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi-1078321036.html

Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi. Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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