https://sputniknews.com.tr/20231211/mekkede-sel-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi-1078321036.html
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T14:13+0300
2023-12-11T14:13+0300
2023-12-11T14:58+0300
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi. Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/iskocya-lideri-yusufun-ateskes-cagrisi-ve-erdoganla-gorusmesi-ingiliz-yonetimini-kizdirdi-1078319800.html
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mekke, medine, islam, hac, kabe, suudi, suudi arabistan, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
mekke, medine, islam, hac, kabe, suudi, suudi arabistan, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
14:13 11.12.2023 (güncellendi: 14:58 11.12.2023)
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi. Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.