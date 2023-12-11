https://sputniknews.com.tr/20231211/imamoglu-duyurdu-ibb-taksi-donemi-basladi-odemeler-nasil-yapilacak-sistem-nasil-isleyecek-1078314752.html
İmamoğlu duyurdu 'İBB taksi' dönemi başladı: Ödemeler nasıl yapılacak, sistem nasıl işleyecek?
İmamoğlu duyurdu 'İBB taksi' dönemi başladı: Ödemeler nasıl yapılacak, sistem nasıl işleyecek?
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 'İBB taksi' uygulamasının başladığını duyurdu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T12:58+0300
2023-12-11T12:58+0300
2023-12-11T13:29+0300
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taksi
ekrem imamoğlu
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istanbul kart
bitaksi
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uygulama
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İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yeni İBB Taksiler hayırlı olsun. Ailelere, toplu kullanıma, engellilere kaliteli hizmet sunacak taksileri güvenle kullanabilirsiniz" diyerek İBB Taksi uygulamasını duyurdu.Araçların 8 artı 1 olduğu belirtilirken, "Öğrenciler artık 4 kişi değil 8 kişi taksiyi paylaşabilecek" vurgusu yapıldı. Engelli kullanımı için uygun olan aracın tekerlekli sandalye için kaldıraçı bulunuyor. İş çıkışı eve gitmek isteyenlere, kalabalık ailelere, gençlere ve daha bir çok kişiye hizmet vereceği duyurulan İBB taksinin şoförünün de özel olarak sürücülük eğitimi aldığı bilgisi paylaşıldı. Ödemeler nasıl yapılacak? Bin 803 adet M1 minibüs taksiye dönüştürülürken, ödemeler de İstanbul kart ve ya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek. BiTaksi ya da Uber uygulamalarından da İBB taksiler kolayca çağırılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231211/uzmanlar-uyardi-fiyatlara-kur-etkisi-ikinci-el-aracta-1-ocak-sonrasi-icin-dikkat-ceken-aciklama-1078306752.html
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ibb taksi uygulaması, ibb taksi şikayet, ibb taksi çağırma, ibb taksi kartı, ibb taksi nasıl çağırılır, ibb taksi ödeme nasıl yapılır, ibb taksi istanbul kart ödeme
İmamoğlu duyurdu 'İBB taksi' dönemi başladı: Ödemeler nasıl yapılacak, sistem nasıl işleyecek?
12:58 11.12.2023 (güncellendi: 13:29 11.12.2023)
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 'İBB taksi' uygulamasının başladığını duyurdu.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yeni İBB Taksiler hayırlı olsun. Ailelere, toplu kullanıma, engellilere kaliteli hizmet sunacak taksileri güvenle kullanabilirsiniz" diyerek İBB Taksi uygulamasını duyurdu.
Araçların 8 artı 1 olduğu belirtilirken, "Öğrenciler artık 4 kişi değil 8 kişi taksiyi paylaşabilecek" vurgusu yapıldı. Engelli kullanımı için uygun olan aracın tekerlekli sandalye için kaldıraçı bulunuyor. İş çıkışı eve gitmek isteyenlere, kalabalık ailelere, gençlere ve daha bir çok kişiye hizmet vereceği duyurulan İBB taksinin şoförünün de özel olarak sürücülük eğitimi aldığı bilgisi paylaşıldı.
Ödemeler nasıl yapılacak?
Bin 803 adet M1 minibüs taksiye dönüştürülürken, ödemeler de İstanbul kart ve ya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek. BiTaksi ya da Uber uygulamalarından da İBB taksiler kolayca çağırılabilecek.