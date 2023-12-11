https://sputniknews.com.tr/20231211/dunya-gazzedeki-savasi-durdurmali-aksi-halde-bir-sonraki-savas-insanligin-son-savasi-olacak-1078324537.html
‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı, aksi halde bir sonraki savaş insanlığın son savaşı olacak’
‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı, aksi halde bir sonraki savaş insanlığın son savaşı olacak’
Filistin kökenli İngiliz doktor Hasan Ebu Sitta, dünyanın Gazze'deki savaşa son vermesi gerektiği, aksi halde bir sonraki savaşın insanlık için son savaş... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:25+0300
2023-12-11T16:25+0300
2023-12-11T16:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ingiltere
abd
soykırım
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Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ebu Sitta, Sputnik’e demecinde dünyanın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için baskı yapmasının önemine değindi.Ebu Sitta, “Ateşkesin ve insani aranın sağlanması için dünyanın her düzeyde baskı uygulaması gerekiyor. Eğer uluslararası toplum bu durumu düzeltmezse, kendisinin sessiz rızasıyla gerçekleşen bu soykırımın sonuçları, bir sonraki savaşın son savaş olmasına ve tüm insanlığı yok etmesine yol açacak” vurgusunu yaptı.“Halihazırda sayıları 50 bini bulan Gazze'deki yaralıların birçoğunun, İsrail saldırıları sonucu aldıkları yaraların niteliği nedeniyle özel plastik ameliyatlara ihtiyacı olacak. Benim görevim, ihtiyaç duyduklarını alamayan hastaları korumaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşın bitiminden sonra da ortadan kalkmayacak olan büyük bir insani felaketi kışkırtmak amacıyla gerçekleştirdiği askeri operasyonun amaçlarından biri de sağlık sektörünün yok edilmesidir” diyen Ebu Sitta, sözlerini bir anısı ile sürdürdü:Hasan Ebu Sitta, Gazze’de savaş başladıktan sonra yaralılara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye geldi. Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere uzun bir süre (40 günden fazla) gönüllü doktor olarak bölgede kaldı ve Baptist Hastanesi’ndeki katliama tanık oldu. Ebu Sitta’nın eylemleri ve tutumu, ailesinin, kısa süre önce evine baskın düzenleyen İngiliz polisi tarafından sistematik olarak taciz edilmesine yol açtı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ingiltere, abd, soykırım
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ingiltere, abd, soykırım
‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı, aksi halde bir sonraki savaş insanlığın son savaşı olacak’
Filistin kökenli İngiliz doktor Hasan Ebu Sitta, dünyanın Gazze'deki savaşa son vermesi gerektiği, aksi halde bir sonraki savaşın insanlık için son savaş olacağı uyarısında bulundu.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ebu Sitta, Sputnik’e demecinde dünyanın Gazze Şeridi’nde ateşkes
sağlanması için baskı yapmasının önemine değindi.
Ebu Sitta, “Ateşkesin ve insani aranın sağlanması için dünyanın her düzeyde baskı uygulaması gerekiyor. Eğer uluslararası toplum bu durumu düzeltmezse, kendisinin sessiz rızasıyla gerçekleşen bu soykırımın sonuçları, bir sonraki savaşın son savaş olmasına ve tüm insanlığı yok etmesine yol açacak” vurgusunu yaptı.
“Halihazırda sayıları 50 bini bulan Gazze'deki yaralıların birçoğunun, İsrail saldırıları sonucu aldıkları yaraların niteliği nedeniyle özel plastik ameliyatlara ihtiyacı olacak. Benim görevim, ihtiyaç duyduklarını alamayan hastaları korumaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşın bitiminden sonra da ortadan kalkmayacak olan büyük bir insani felaketi kışkırtmak amacıyla gerçekleştirdiği askeri operasyonun amaçlarından biri de sağlık sektörünün yok edilmesidir
” diyen Ebu Sitta, sözlerini bir anısı ile sürdürdü:
“Gazze'de bulunduğum en kötü günlerden biri, (el-Ehli) Baptist Hastanesi'nin bombalandığı 17 Ekim'di. Hastanenin avlusunda anında yangın çıktı, çok sayıda ölü ve ceset parçası vardı. İsrail ordusunun sivillere saldırmak için füzeleri, insansız hava araçlarını ve ağır bombaları kullanmasını izlemek dehşet vericiydi.”
Hasan Ebu Sitta, Gazze’de savaş başladıktan sonra yaralılara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye geldi. Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere uzun bir süre (40 günden fazla) gönüllü doktor olarak bölgede kaldı ve Baptist Hastanesi’ndeki katliama tanık oldu. Ebu Sitta’nın eylemleri ve tutumu, ailesinin, kısa süre önce evine baskın düzenleyen İngiliz polisi tarafından sistematik olarak taciz edilmesine yol açtı.