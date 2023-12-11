https://sputniknews.com.tr/20231211/dunya-gazzedeki-savasi-durdurmali-aksi-halde-bir-sonraki-savas-insanligin-son-savasi-olacak-1078324537.html

‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı, aksi halde bir sonraki savaş insanlığın son savaşı olacak’

‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı, aksi halde bir sonraki savaş insanlığın son savaşı olacak’

Filistin kökenli İngiliz doktor Hasan Ebu Sitta, dünyanın Gazze'deki savaşa son vermesi gerektiği, aksi halde bir sonraki savaşın insanlık için son savaş... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:25+0300

2023-12-11T16:25+0300

2023-12-11T16:25+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ingiltere

abd

soykırım

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Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ebu Sitta, Sputnik’e demecinde dünyanın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için baskı yapmasının önemine değindi.Ebu Sitta, “Ateşkesin ve insani aranın sağlanması için dünyanın her düzeyde baskı uygulaması gerekiyor. Eğer uluslararası toplum bu durumu düzeltmezse, kendisinin sessiz rızasıyla gerçekleşen bu soykırımın sonuçları, bir sonraki savaşın son savaş olmasına ve tüm insanlığı yok etmesine yol açacak” vurgusunu yaptı.“Halihazırda sayıları 50 bini bulan Gazze'deki yaralıların birçoğunun, İsrail saldırıları sonucu aldıkları yaraların niteliği nedeniyle özel plastik ameliyatlara ihtiyacı olacak. Benim görevim, ihtiyaç duyduklarını alamayan hastaları korumaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşın bitiminden sonra da ortadan kalkmayacak olan büyük bir insani felaketi kışkırtmak amacıyla gerçekleştirdiği askeri operasyonun amaçlarından biri de sağlık sektörünün yok edilmesidir” diyen Ebu Sitta, sözlerini bir anısı ile sürdürdü:Hasan Ebu Sitta, Gazze’de savaş başladıktan sonra yaralılara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye geldi. Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere uzun bir süre (40 günden fazla) gönüllü doktor olarak bölgede kaldı ve Baptist Hastanesi’ndeki katliama tanık oldu. Ebu Sitta’nın eylemleri ve tutumu, ailesinin, kısa süre önce evine baskın düzenleyen İngiliz polisi tarafından sistematik olarak taciz edilmesine yol açtı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ingiltere, abd, soykırım