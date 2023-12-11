https://sputniknews.com.tr/20231211/dolartl-tarihi-zirveye-yakin-seyrediyor-1078303564.html
Dolar/TL tarihi zirveye yakın
Dolar/TL tarihi zirveye yakın
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9840 liradan, euro 31,2020 liradan haftaya başladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T09:32+0300
2023-12-11T09:32+0300
2023-12-11T09:32+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
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euro
euro/tl
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bitcoin madenciliği
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Serbest piyasada 28,9820 liradan alınan dolar, 28,9840 liradan satılıyor. 31,2000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2020 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,9770 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1440 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 862 lira, çeyrek altın 3 bin 15 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 24 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne bin 998 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.913 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.56 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 894 dolar seviyesinde seyrediyor.
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl, bitcoin, bitcoin madenciliği
Dolar/TL tarihi zirveye yakın
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9840 liradan, euro 31,2020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,9820 liradan alınan dolar, 28,9840 liradan satılıyor. 31,2000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,9770 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1440 lira olmuştu.
Gram altın bin 862 lira, çeyrek altın 3 bin 15 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 24 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne bin 998 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.913 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 76.56 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.56 dolardan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 41 bin 894 dolar seviyesinde seyrediyor.