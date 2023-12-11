https://sputniknews.com.tr/20231211/diyarbakirda-1400-yillik-altin-yazma-ibranice-kitap-bulundu-1078330662.html

Diyarbakır'da 1400 yıllık altın yazma İbranice kitap bulundu

Diyarbakır'da 1400 yıllık altın yazma İbranice kitap bulundu

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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ibranice

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diyarbakır

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1400 yıllık altın yazma, dini motifli İbranice deri kitabın kente getirileceği ve satılacağı yönündeki bilgi üzerine 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin aracında yapılan aramada, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfadan oluşan altın yazma İbranice kitap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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ibranice, kitap, diyarbakır