https://sputniknews.com.tr/20231211/bicaklanip-yolun-ortasina-atildi-dakikalarca-yerde-ambulansin-gelmesini-bekledi-1078313026.html

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı: Dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı: Dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi

Adana’da sokak ortasında bıçaklanan bir kişi yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

ambulans

bıçak

adana

yaralı

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı şahıs dakikalarca yerde yattı. Bir kişi yaralanan şahsı kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı.Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri inceleme başlattı.

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Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardımına koşmadı Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardımına koşmadı 2023-12-11T11:59+0300 true PT0M37S

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video, ambulans, bıçak, adana, yaralı, видео