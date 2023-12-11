https://sputniknews.com.tr/20231211/bicaklanip-yolun-ortasina-atildi-dakikalarca-yerde-ambulansin-gelmesini-bekledi-1078313026.html
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı: Dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı: Dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi
Adana’da sokak ortasında bıçaklanan bir kişi yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:59+0300
2023-12-11T11:59+0300
2023-12-11T11:59+0300
yaşam
video
ambulans
bıçak
adana
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078312361_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_c3041bcffd1ac8893a6f3421b5902dec.jpg
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı şahıs dakikalarca yerde yattı. Bir kişi yaralanan şahsı kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı.Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri inceleme başlattı.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078312361_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_2a18365861a605bd0f0b3d21a415cc8b.jpg
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardımına koşmadı
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardımına koşmadı
2023-12-11T11:59+0300
true
PT0M37S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, ambulans, bıçak, adana, yaralı, видео
video, ambulans, bıçak, adana, yaralı, видео
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı: Dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi
Adana’da sokak ortasında bıçaklanan bir kişi yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana gelen olayda bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı şahıs dakikalarca yerde yattı.
Bir kişi yaralanan şahsı kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı.
Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri inceleme başlattı.