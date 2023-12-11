https://sputniknews.com.tr/20231211/beyoglunda-3-katli-ahsap-binada-yangin--1078332607.html
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T19:07+0300
2023-12-11T19:07+0300
2023-12-11T19:23+0300
türkiye
beyoğlu
yangın
ahşap ev
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Beyoğlu'nda ahşap bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının diğer binalara sıçramasından endişe edildiği bildirilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
türkiye
beyoğlu
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beyoğlu, yangın, ahşap ev
beyoğlu, yangın, ahşap ev
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın
19:07 11.12.2023 (güncellendi: 19:23 11.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Beyoğlu'nda 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda ahşap bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının diğer binalara sıçramasından endişe edildiği bildirilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.