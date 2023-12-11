https://sputniknews.com.tr/20231211/bassavciliktan-halil-umut-melere-yapilan-saldiriya-iliskin-aciklama-1078340152.html
Başsavcılıktan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Başsavcılıktan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturmaya... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T23:57+0300
2023-12-11T23:57+0300
2023-12-12T00:30+0300
ankara
spor
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara cumhuriyet başsavcılığı
çaykur rizespor
mke ankaragücü
halil umut meler
faruk koca
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmıştı.
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, çaykur rizespor, mke ankaragücü, halil umut meler, faruk koca
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, çaykur rizespor, mke ankaragücü, halil umut meler, faruk koca
Başsavcılıktan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
23:57 11.12.2023 (güncellendi: 00:30 12.12.2023)
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:
"Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup, tüm şüphelilerin tespit edilmesi, gözaltına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmıştı.