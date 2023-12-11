https://sputniknews.com.tr/20231211/bakan-isikhan-asgari-ucret-tespit-komisyonundaki-iscilerle-gorustu-1078331460.html

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi ile makamında bir araya geldi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

vedat ışıkhan

işçi

türk-iş

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.Görüşmede Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplanti-tarihi-belli-oldu-1078325572.html

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vedat ışıkhan, işçi, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu