https://sputniknews.com.tr/20231211/bakan-isikhan-asgari-ucret-tespit-komisyonundaki-iscilerle-gorustu-1078331460.html
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi ile makamında bir araya geldi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T18:18+0300
2023-12-11T18:18+0300
2023-12-11T18:18+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
işçi
türk-iş
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.Görüşmede Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplanti-tarihi-belli-oldu-1078325572.html
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vedat ışıkhan, işçi, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan, işçi, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi ile makamında bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.
Görüşmede Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.