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Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi ile makamında bir araya geldi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.Görüşmede Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.
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vedat ışıkhan, işçi, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan, işçi, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçilerle görüştü

18:18 11.12.2023
© AA / ÇVSGBÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© AA / ÇVSGB
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçi ile makamında bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.
Görüşmede Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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