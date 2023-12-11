https://sputniknews.com.tr/20231211/avukati-anlatti-secil-erzan-paralari-ne-yapti-neden-kacmadi-1078307705.html

Seçil Erzan'ın avukatı anlattı: 'Paraları ne yaptı, neden kaçmadı?'

Seçil Erzan'ın avukatı anlattı: 'Paraları ne yaptı, neden kaçmadı?'

Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Avukat Karaaslan Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna, "Kaçamaz... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T11:29+0300

2023-12-11T11:29+0300

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türkiye

seçil erzan

fatih terim

fon

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

denizbank

denizbank

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Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Erzan’ın bu işe Ali Yörük’ün “Atilla Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir” demesiyle başladığını, bir süre sonra rakamların kontrolden çıktığını anlattı.Saymaz'ın bugünkü yazısında şu bilgiler yer aldı:Erzan ne zaman kontrolü kaybetti?Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.Parayı nerede işletiyor?Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.'Kaldıraçlı işlem yaptı''Neden şikayet etmemişler?'Para akışı nasıl sağlanıyor?'Parayı gömdüyse hayalkırıklığı''Annesinin bakıcısı bile gitti'Avukatının parasını kim veriyor?Cezaevindeki parası nasıl karşılanıyor?Kaç alacaklı var?Ne kadar malı var?İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?Erzan neden kaçmadı?Cezaevinde durumu nedir?'Suçluyum'Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?'Fonda işletmek üzere para almamış mı?'Fatih Terim'in çevresine nasıl yayıldı?

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