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https://sputniknews.com.tr/20231211/avukati-anlatti-secil-erzan-paralari-ne-yapti-neden-kacmadi-1078307705.html
Seçil Erzan'ın avukatı anlattı: 'Paraları ne yaptı, neden kaçmadı?'
Seçil Erzan'ın avukatı anlattı: 'Paraları ne yaptı, neden kaçmadı?'
Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Avukat Karaaslan Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna, "Kaçamaz... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:29+0300
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seçil erzan
fatih terim
fon
banka
banka hesabı
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Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Erzan’ın bu işe Ali Yörük’ün “Atilla Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir” demesiyle başladığını, bir süre sonra rakamların kontrolden çıktığını anlattı.Saymaz'ın bugünkü yazısında şu bilgiler yer aldı:Erzan ne zaman kontrolü kaybetti?Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.Parayı nerede işletiyor?Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.'Kaldıraçlı işlem yaptı''Neden şikayet etmemişler?'Para akışı nasıl sağlanıyor?'Parayı gömdüyse hayalkırıklığı''Annesinin bakıcısı bile gitti'Avukatının parasını kim veriyor?Cezaevindeki parası nasıl karşılanıyor?Kaç alacaklı var?Ne kadar malı var?İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?Erzan neden kaçmadı?Cezaevinde durumu nedir?'Suçluyum'Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?'Fonda işletmek üzere para almamış mı?'Fatih Terim'in çevresine nasıl yayıldı?
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Seçil Erzan'ın avukatı anlattı: 'Paraları ne yaptı, neden kaçmadı?'

11:29 11.12.2023 (güncellendi: 11:30 11.12.2023)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Avukat Karaaslan Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna, "Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor" yanıtını verdi.
Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Erzan’ın bu işe Ali Yörük’ün “Atilla Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir” demesiyle başladığını, bir süre sonra rakamların kontrolden çıktığını anlattı.
Saymaz'ın bugünkü yazısında şu bilgiler yer aldı:

Erzan ne zaman kontrolü kaybetti?

Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.

Parayı nerede işletiyor?

Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.

'Kaldıraçlı işlem yaptı'

"Yörükler diyor ki “Tefeciler bankacı olduğunu anladı, fazlasını vermezsen ihbar edecekler.” Seçil’in en büyük korkusu bankadan atılmak. Onların ağzını kapatmak için kazanamadığı parayı vermeye başlıyor. 2021’de borsa altüst oluyor. Daha çok para bulmak istiyor, borsada kaldıraçlı işlem yaptığı için. Daha çok faize batıyor. Süleyman Aslan’la, Ayhan Akman’la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera. Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol’u getiriyor. Şenol, Barış Tari’yi getiriyor. Semih Kaya, “Selçuk abide de para var” diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan’ı. İnan, Semih’e, “Böyle bir fon var mı?” diye soruyor. “Evet, ben kazanıyorum, gir” diyor. Şimdi inkar ediyorlar."

'Neden şikayet etmemişler?'

"Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak. Herkes diyor ya “Paralar nerde?” Soruyorum: Semih Kaya’nın Bodrum’dan 4.200.000 Euro’luk ev alabilecek, bir buçuk yıldır o paraya dokunmadan yaşayabilecek geliri var mıymış?Ayhan Akman, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile fotoğraf çekiyor, kıza atıyor. Madem fon olduğunu düşünüyorsun, niye Aydoğdu’ya sormuyorsun? Seçil için “Makbuz bile vermedi” diyor. Niye Aydoğduya şikayet etmiyorsun?"

Para akışı nasıl sağlanıyor?

"Sizden alıp bir öncekine veriyor. Çünkü hepsini elden alıyor. Bakın, İnci ve Bülent Çeviker’in ses kaydı var. Seçil, anaparayı vermeyi teklif ediyor. Onlar kabul etmeyip 3.000.000 dolar almak için bir ay bekliyor. Şubatta Seçil’in parayı ödeyemiyeceğini anlıyorlar. Neden ihbar etmiyorsunuz? İhbar etseler Emre Belözoğlu ve İsmail İbrahim Çağlar’dan para almayacaktı."

'Parayı gömdüyse hayalkırıklığı'

"İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki “Bir yere gömmüştür.” Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil."

'Annesinin bakıcısı bile gitti'

"Evde çıkan 67 bin denilen, annesinin bakıcısının iki aylık maaşı. Parası ödenemediği için kadın gitti. Bayram öncesi annesini benzin istasyonuna bıraktılar. Köydeki yaşlı teyzesiyle konuştuk. Şimdi o bakıyor."

Avukatının parasını kim veriyor?

"Seçil’in mağduriyetine kalben inandım. Kızın evindeki saatler bile gasp edilmiş tutuklanmadan iki gece önce. Elinde iki bilekliği ve tek taşı vardı. Onları paraya çevirdiler. İki marka çantası vardı, ikinci elde sattılar. Bu şekilde karşılandı."

Cezaevindeki parası nasıl karşılanıyor?

"Haftada 2.000 TL para yiyor. Birkaç ay sonra o da kalmayacak."

Kaç alacaklı var?

"Senet verdiği 10 kişi var."

Ne kadar malı var?

"Bir tek adaki ev var, babadan kalan."

İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?

"Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki “Ölmeyi bile becermedim.”

Erzan neden kaçmadı?

"Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor. Belözoğlu’ndan, Çağlar’dan ve Çeviker Ailesi’nden aldığı para 10.000.000 dolar. O parayla isteseydi kaçardı. Çorlu’ya annesiyle vedalaşmaya gidiyor."

Cezaevinde durumu nedir?

"Çok kötü. Çok ağlıyor. Sadece şunu söylüyor. “Ben suçluyum, ben yalancıyım ama...” Bence nitelikli yalanlar değildi İsmail Bey. Bu belgelerle bu kadar parayı siz bankacıya verir misiniz? “Daha fazla faiz verdiğini duyduk, verdik” demiyorlar da diyorlar ki “Seçil bizi kandırdı.” Seçil yalancı, diyecek lafım yok. Seçil’in yüzüne söyledim. Ama 4.000.000 dolar alabilecek nitelikli bir yalan söylemiyor. Bir tek Belözoğlu masum. Niye? Çünkü Volkan Bahçekapılı’nın getirdiği evrakı beğenmiyor. Ertesi gün bankaya damlıyor. Asiye Öztürk’ten çift imza alan tek ve ilk insan. Diğerlerinin hepsi Seçil’in paraları ödeyemeyeceği duyulunca evrak peşine düşüyor. Ntelikli bir yalan söylemesine gerek olmadan insanlar kulaktan kulağa reklamla paralarını teslim etmiş. Siz verir misiniz? Ben 1.000 dolar vermem o bloknotlara."

'Suçluyum'

“Suçluyum ama ben de battım” diyor. Mal varlığı gitti. Siz hiç duydunuz mı birinden, “Üç katı fazla aldık, bize para kazandırdı” dediğini?

Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?

Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış. Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.

'Fonda işletmek üzere para almamış mı?'

Hayır. Hocanın bütün hesapları kendi yönetimindeymiş.
Fatih Terim'in çevresine nasıl yayıldı?
"Kimseye ‘Fatih Terim Fonu’ ya da ‘Hakan Ateş Fonu’ dediğini düşünmüyorum. Bence “Terim de Ateş de buradan para kazanıyor” dedi. Seçil’in Terim referansıyla iş yapmasına gerek yok. Zaten her dakika Fatih hocayla, karısıyla, Nur Erkasap’la beraber."
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