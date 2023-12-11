https://sputniknews.com.tr/20231211/anket-amerikalilar-hukumetin-ukraynaya-gereginden-fazla-yardim-ettigini-dusunuyor-1078315061.html

Anket: Amerikalılar, hükümetin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini düşünüyor

Anket: Amerikalılar, hükümetin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini düşünüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Beyaz Saray'ı ziyareti öncesi, ABD'de yapılan bir ankette Amerikalı seçmenlerin neredeyse yarısı ABD'nin Ukrayna'ya... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T12:51+0300

2023-12-11T12:51+0300

2023-12-11T12:52+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

yardım

askeri yardım

cumhuriyetçi parti

demokrat parti (dp)

anket

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ABD'den daha da fazla finansman istemek için Beyaz Saray'a ve Kongre'ye ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelişi öncesi, FT-Michigan Ross anketi, Ukrayna yardımlarıyla ilgili halka sorular sordu. Ankette, ABD'nin Kiev'e Rusya'ya karşı çabalarına yönelik 'çok fazla' askeri ve mali destek sağladığını düşünenlerin oranının yüzde 48 olduğu görülürken, yardımların mantıklı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 28 olarak öne çıktı. 'Daha fazla yardım yapılması' düşüncesinde olan kişilerin oranı yüzde 11 olurken, Cumhuriyetçi partiye oy veren katılımcıların yüzde 65'i yardımı gereksiz bulduğu, bu oranın Demokratlarda ise sadece yüzde 32 olduğu açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html

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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), anket