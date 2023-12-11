https://sputniknews.com.tr/20231211/anket-amerikalilar-hukumetin-ukraynaya-gereginden-fazla-yardim-ettigini-dusunuyor-1078315061.html
Anket: Amerikalılar, hükümetin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini düşünüyor
Anket: Amerikalılar, hükümetin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini düşünüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Beyaz Saray'ı ziyareti öncesi, ABD'de yapılan bir ankette Amerikalı seçmenlerin neredeyse yarısı ABD'nin Ukrayna'ya... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T12:51+0300
2023-12-11T12:51+0300
2023-12-11T12:52+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
yardım
askeri yardım
cumhuriyetçi parti
demokrat parti (dp)
anket
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ABD'den daha da fazla finansman istemek için Beyaz Saray'a ve Kongre'ye ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelişi öncesi, FT-Michigan Ross anketi, Ukrayna yardımlarıyla ilgili halka sorular sordu. Ankette, ABD'nin Kiev'e Rusya'ya karşı çabalarına yönelik 'çok fazla' askeri ve mali destek sağladığını düşünenlerin oranının yüzde 48 olduğu görülürken, yardımların mantıklı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 28 olarak öne çıktı. 'Daha fazla yardım yapılması' düşüncesinde olan kişilerin oranı yüzde 11 olurken, Cumhuriyetçi partiye oy veren katılımcıların yüzde 65'i yardımı gereksiz bulduğu, bu oranın Demokratlarda ise sadece yüzde 32 olduğu açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html
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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), anket
vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, yardım, askeri yardım, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), anket
Anket: Amerikalılar, hükümetin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini düşünüyor
12:51 11.12.2023 (güncellendi: 12:52 11.12.2023)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Beyaz Saray'ı ziyareti öncesi, ABD'de yapılan bir ankette Amerikalı seçmenlerin neredeyse yarısı ABD'nin Ukrayna'ya 'gereğinden fazla' yardım ettiğini belirtti.
ABD'den daha da fazla finansman istemek için Beyaz Saray'a ve Kongre'ye ziyaret gerçekleştirecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gelişi öncesi, FT-Michigan Ross anketi, Ukrayna yardımlarıyla ilgili halka sorular sordu.
Ankette, ABD'nin Kiev'e Rusya'ya karşı çabalarına yönelik 'çok fazla' askeri ve mali destek sağladığını düşünenlerin oranının yüzde 48 olduğu görülürken, yardımların mantıklı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 28 olarak öne çıktı. 'Daha fazla yardım yapılması' düşüncesinde olan kişilerin oranı yüzde 11 olurken, Cumhuriyetçi partiye oy veren katılımcıların yüzde 65'i yardımı gereksiz bulduğu, bu oranın Demokratlarda ise sadece yüzde 32 olduğu açıklandı.