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Diyarbakır'da 'Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz' etkinliği
Diyarbakır'da 'Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz' etkinliği
Diyarbakır'da "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" bisiklet turu etkinliği yapıldı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, diyarbakır, bisiklet, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin

Diyarbakır'da 'Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz' etkinliği

00:21 11.12.2023
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Diyarbakır'da "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" bisiklet turu etkinliği yapıldı.
© AA / Bestami Bodruk

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır&#x27;da, İsrail&#x27;in Gazze&#x27;ye yönelik saldırıları protesto edildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Bestami Bodruk

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

© AA / Bestami Bodruk

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.

Diyarbakır&#x27;da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail&#x27;in Gazze&#x27;ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla &quot;Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz&quot; etkinliği düzenledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Bestami Bodruk

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.

© AA / Bestami Bodruk

Etkinliğe katılanlar Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle geldi.

Etkinliğe katılanlar Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park&#x27;a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle geldi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Bestami Bodruk

Etkinliğe katılanlar Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle geldi.

© AA / Bestami Bodruk

Katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı&#x27;na kadar pedal çevirdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Bestami Bodruk

Katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.

© AA / Bestami Bodruk

Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail&#x27;in Gazze&#x27;ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Bestami Bodruk

Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

© AA / Bestami Bodruk

Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.

Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Bestami Bodruk

Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.

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