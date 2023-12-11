Diyarbakır'da 'Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz' etkinliği

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Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.