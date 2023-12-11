Diyarbakır'da 'Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz' etkinliği

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.
Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.
Etkinliğe katılanlar Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle geldi.
Etkinliğe katılanlar Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle geldi.
Katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.
Katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.
Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.
Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.
Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.
Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.