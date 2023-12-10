https://sputniknews.com.tr/20231210/zelenskiy-arjantin-devlet-baskani-mileinin-goreve-baslama-torenine-katilmak-istiyor-1078269042.html
Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin göreve başlama törenine katılmak istiyor
Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin göreve başlama törenine katılmak istiyor
Diplomatik kaynaklar, Zelenskiy’nin Arjantin’de yeni seçilen Javier Milei’nin görev başlama törenine katılmayı amaçladığını aktardı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T14:16+0300
2023-12-10T14:16+0300
2023-12-10T14:16+0300
dünya
vladimir zelenskiy
ukrayna
arjantin
javier milei
abd
israil
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada seçilmesiyle ilgi gören anarko-kapitalist lider Javier Milei’nin göreve başlama törenine katılacak. Ziyareti sırasında farklı liderle de görüşmeyi amaçlayan Zelenskiy’nin Güney Amerika’da diplomatik destek kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.Milei, seçim zaferi ardından Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna – Güney Amerika zirvesi yapabileceğini belirtmişti. Törene ABD’den yetkililer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya Kralı Dördüncü Felipe gibi konukların da katılacağı bildirildi.Göreve başlama törenine İsrail ve ABD başkanlarının da davet edildiği fakat katılmayacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, arjantin, javier milei, abd, israil, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, ukrayna, arjantin, javier milei, abd, israil, ukrayna krizi
Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin göreve başlama törenine katılmak istiyor
Diplomatik kaynaklar, Zelenskiy’nin Arjantin’de yeni seçilen Javier Milei’nin görev başlama törenine katılmayı amaçladığını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada seçilmesiyle ilgi gören anarko-kapitalist lider Javier Milei’nin göreve başlama törenine katılacak. Ziyareti sırasında farklı liderle de görüşmeyi amaçlayan Zelenskiy’nin Güney Amerika’da diplomatik destek kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.
Milei, seçim zaferi ardından Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna – Güney Amerika zirvesi yapabileceğini belirtmişti. Törene ABD’den yetkililer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya Kralı Dördüncü Felipe gibi konukların da katılacağı bildirildi.
Göreve başlama törenine İsrail ve ABD başkanlarının da davet edildiği fakat katılmayacağı bildirilmişti.