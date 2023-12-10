https://sputniknews.com.tr/20231210/zelenskiy-arjantin-devlet-baskani-mileinin-goreve-baslama-torenine-katilmak-istiyor-1078269042.html

Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin göreve başlama törenine katılmak istiyor

Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin göreve başlama törenine katılmak istiyor

Diplomatik kaynaklar, Zelenskiy’nin Arjantin’de yeni seçilen Javier Milei’nin görev başlama törenine katılmayı amaçladığını aktardı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T14:16+0300

2023-12-10T14:16+0300

2023-12-10T14:16+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada seçilmesiyle ilgi gören anarko-kapitalist lider Javier Milei’nin göreve başlama törenine katılacak. Ziyareti sırasında farklı liderle de görüşmeyi amaçlayan Zelenskiy’nin Güney Amerika’da diplomatik destek kazanmaya çalışacağı belirtiliyor.Milei, seçim zaferi ardından Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna – Güney Amerika zirvesi yapabileceğini belirtmişti. Törene ABD’den yetkililer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya Kralı Dördüncü Felipe gibi konukların da katılacağı bildirildi.Göreve başlama törenine İsrail ve ABD başkanlarının da davet edildiği fakat katılmayacağı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, arjantin, javier milei, abd, israil, ukrayna krizi