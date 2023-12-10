https://sputniknews.com.tr/20231210/sudan-15-baeli-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1078278983.html
Sudan 15 BAE'li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sudan 15 BAE'li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede görevli 15 diplomatından 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T20:16+0300
2023-12-10T20:16+0300
2023-12-10T20:16+0300
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Sudan Maslahatgüzar Vekili Bedriye eş-Şıhhi'ye 15 BAE'li diplomatın istenmeyen kişi ilan edilme kararının iletildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu 15 kişinin 48 saat içinde Sudan'ı terk etmelerinin talep edildiği kaydedildi.Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, 27 Kasım'da başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna askeri hava üssünde yaptığı konuşmada, BAE'nin "mafya bir ülke olduğunu ve milislere (Hızlı Destek Kuvvetleri) komşu ülkelerin havalimanları üzerinden" sürekli destek verdiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231025/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskani-al-nehyan-ile-gorustu-1076689608.html
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), afrika, sudan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), afrika, sudan
Sudan 15 BAE'li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede görevli 15 diplomatından 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Sudan Maslahatgüzar Vekili Bedriye eş-Şıhhi'ye 15 BAE'li diplomatın istenmeyen kişi ilan edilme kararının iletildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu 15 kişinin 48 saat içinde Sudan'ı terk etmelerinin talep edildiği kaydedildi.
Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, 27 Kasım'da başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna askeri hava üssünde yaptığı konuşmada, BAE'nin "mafya bir ülke olduğunu ve milislere (Hızlı Destek Kuvvetleri) komşu ülkelerin havalimanları üzerinden" sürekli destek verdiğini ileri sürmüştü.