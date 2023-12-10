© AA / Osman Nevtan AngünSakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yaşanan sağanak yağışın getirdiği baskınlar ve heyelan sonrası son durum havadan görüntülendi.
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© AA / Osman Nevtan Angün
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yaşanan sağanak yağışın getirdiği baskınlar ve heyelan sonrası son durum havadan görüntülendi.
© AA / Osman Nevtan AngünSakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı, heyelan meydana geldi.
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© AA / Osman Nevtan Angün
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı, heyelan meydana geldi.
© AA / Osman Nevtan AngünTaşkınlar sonucu Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerindeki bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su bastı.
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© AA / Osman Nevtan Angün
Taşkınlar sonucu Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerindeki bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su bastı.
© AA / Osman Nevtan AngünKent genelinde iki gündür etkili olan sağanak dolayısıyla Karasu'daki Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri'nin taşması sonucu su baskınları oldu.
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© AA / Osman Nevtan Angün
Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak dolayısıyla Karasu'daki Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri'nin taşması sonucu su baskınları oldu.
© AA / Osman Nevtan AngünSakarya'daki su baskınları havadan görüntülendi
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© AA / Osman Nevtan Angün
Sakarya'daki su baskınları havadan görüntülendi
© AA / Osman Nevtan AngünSakarya'daki su baskınları havadan görüntülendi
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© AA / Osman Nevtan Angün
Sakarya'daki su baskınları havadan görüntülendi