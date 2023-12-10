https://sputniknews.com.tr/20231210/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislara-kuvvetli-ruzgara-dikkat-1078262318.html
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumunda Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ne dikkat çekti. Özellikle Muğla ile Antalya ile ilgili... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T09:56+0300
2023-12-10T09:56+0300
2023-12-10T10:00+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
rüzgar
yağış
sağanak yağış
zonguldak
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan 10 Aralık Pazar gününe dair değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklığıyla ilgili ülkenin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.'Kuvvetli yağışlara dikkat, kuvvetli rüzgarla dikkat'Yağış ve rüzgar uyarısına bulunan Meteoroloji yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtti ve meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Karadeniz'de hava nasıl olacak?Zonguldak'ta yaşanan heyelanlar sonrası Batı Karadeniz'de hava durumunun nasıl olacağı da merak edilirken Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi'nin geneli için uyarı geldi.Meteoroloji "Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231210/zonguldakta-heyelan-kayip-2-kisi-icin-calismalara-yeniden-baslandi-1078261627.html
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doğu karadeniz
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meteoroloji uyarı, meteoroloji uyardı, bugün hava nasıl olacak, mgm hava durumu, zonguldak hava durumu, karadenizde hava nasıl olacak
meteoroloji uyarı, meteoroloji uyardı, bugün hava nasıl olacak, mgm hava durumu, zonguldak hava durumu, karadenizde hava nasıl olacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara dikkat
09:56 10.12.2023 (güncellendi: 10:00 10.12.2023)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumunda Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ne dikkat çekti. Özellikle Muğla ile Antalya ile ilgili sağanak uyarısında bulunuldu. Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlar sonrası Karadeniz'de merak edilen hava durumuyla ilgili de Meteoroloji Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan 10 Aralık Pazar gününe dair değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklığıyla ilgili ülkenin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.
'Kuvvetli yağışlara dikkat, kuvvetli rüzgarla dikkat'
Yağış ve rüzgar uyarısına bulunan Meteoroloji yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtti ve meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Karadeniz'de hava nasıl olacak?
Zonguldak'ta yaşanan heyelanlar sonrası Batı Karadeniz'de hava durumunun nasıl olacağı da merak edilirken Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi'nin geneli için uyarı geldi.
Meteoroloji "Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.