https://sputniknews.com.tr/20231210/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-yagislara-kuvvetli-ruzgara-dikkat-1078262318.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumunda Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ne dikkat çekti. Özellikle Muğla ile Antalya ile ilgili... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T09:56+0300

2023-12-10T09:56+0300

2023-12-10T10:00+0300

türkiye

meteoroloji

hava durumu

rüzgar

yağış

sağanak yağış

zonguldak

karadeniz

batı karadeniz

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan 10 Aralık Pazar gününe dair değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklığıyla ilgili ülkenin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.'Kuvvetli yağışlara dikkat, kuvvetli rüzgarla dikkat'Yağış ve rüzgar uyarısına bulunan Meteoroloji yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtti ve meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Karadeniz'de hava nasıl olacak?Zonguldak'ta yaşanan heyelanlar sonrası Batı Karadeniz'de hava durumunun nasıl olacağı da merak edilirken Meteoroloji'den Karadeniz Bölgesi'nin geneli için uyarı geldi.Meteoroloji "Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231210/zonguldakta-heyelan-kayip-2-kisi-icin-calismalara-yeniden-baslandi-1078261627.html

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