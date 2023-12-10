https://sputniknews.com.tr/20231210/istanbul-valisi-gulden-fahis-fiyatla-ekmek-satisina-iliskin-aciklama-1078280468.html
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül, fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin "Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T21:41+0300
2023-12-10T21:41+0300
2023-12-10T21:50+0300
türkiye
ekmek
davut gül
fahiş fiyat
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231202/ekmege-zam-yolda-kac-lira-olmasi-bekleniyor-1078006769.html
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ekmek, davut gül, fahiş fiyat
ekmek, davut gül, fahiş fiyat
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
21:41 10.12.2023 (güncellendi: 21:50 10.12.2023)
İstanbul Valisi Davut Gül, fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin "Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."