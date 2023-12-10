https://sputniknews.com.tr/20231210/istanbul-valisi-gulden-fahis-fiyatla-ekmek-satisina-iliskin-aciklama-1078280468.html

İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin "Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T21:41+0300

2023-12-10T21:41+0300

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türkiye

ekmek

davut gül

fahiş fiyat

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231202/ekmege-zam-yolda-kac-lira-olmasi-bekleniyor-1078006769.html

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ekmek, davut gül, fahiş fiyat