https://sputniknews.com.tr/20231210/ak-parti-sozcusu-celikten-abdye-tepki-insan-haklarina-karsi-en-buyuk-engele-imza-atiyor-1078276748.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki: İnsan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki: İnsan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplum adına Gazze’de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T18:33+0300

2023-12-10T18:33+0300

2023-12-10T18:33+0300

türkiye

10 aralık insan hakları günü

10 aralık dünya insan hakları günü

ak parti

birleşmiş milletler genel kurulu

israil-filistin

israil

gazze şeridi

gazze

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 10 Aralık 1948'de kabul edilişinin 75. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Çelik, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuğun İsrail ordusunca öldürüldüğünü, kadınların, masum sivillerin, basın mensupları ve doktorların hunharca katledildiğini belirtti.Bugünün, sadece İnsan Hakları Günü değil, insan hakları adına konuşanların ikiyüzlülük ve çifte standartlarıyla maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti.Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını diledi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-bmgkde-gazzede-acilen-insani-ateskes-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1078238104.html

türkiye

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10 aralık insan hakları günü, 10 aralık dünya insan hakları günü, ak parti, birleşmiş milletler genel kurulu, israil-filistin, israil, gazze şeridi, gazze