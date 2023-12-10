https://sputniknews.com.tr/20231210/abdli-aktivist-west-gazzede-ateskes-istenen-tasarinin-bmgkde-veto-edilmesine-sert-tepki-gosterdi-1078268613.html
ABD'li aktivist West, Gazze'de ateşkes istenen tasarının BMGK'de veto edilmesine sert tepki gösterdi
ABD'li aktivist West, Gazze'de ateşkes istenen tasarının BMGK'de veto edilmesine sert tepki gösterdi
2024 başkanlık seçimlerine Halkın Partisinden aday olduğunu açıklayan ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T13:39+0300
2023-12-10T13:39+0300
2023-12-10T13:39+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
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Cornel West, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür" ifadesini kullandı."İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.West, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ‘neo-faşist’ olarak nitelemiş, mevcut Başkan Joe Biden'ı ise ‘süt çocuğu neo-liberal’ olarak tanımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/akademisyen-ve-aktivist-cornel-west-abdde-2024-baskanlik-secimlerine-aday-oldugunu-acikladi-1072056332.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
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abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)
abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)
ABD'li aktivist West, Gazze'de ateşkes istenen tasarının BMGK'de veto edilmesine sert tepki gösterdi
2024 başkanlık seçimlerine Halkın Partisinden aday olduğunu açıklayan ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin ‘ahlaki çöküş’ olduğunu duyurdu.
Cornel West, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de
Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür" ifadesini kullandı.
"İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.
West, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ‘neo-faşist’ olarak nitelemiş, mevcut Başkan Joe Biden'ı ise ‘süt çocuğu neo-liberal’ olarak tanımlamıştı.