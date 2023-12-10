https://sputniknews.com.tr/20231210/abdli-aktivist-west-gazzede-ateskes-istenen-tasarinin-bmgkde-veto-edilmesine-sert-tepki-gosterdi-1078268613.html

ABD'li aktivist West, Gazze'de ateşkes istenen tasarının BMGK'de veto edilmesine sert tepki gösterdi

ABD'li aktivist West, Gazze'de ateşkes istenen tasarının BMGK'de veto edilmesine sert tepki gösterdi

2024 başkanlık seçimlerine Halkın Partisinden aday olduğunu açıklayan ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T13:39+0300

2023-12-10T13:39+0300

2023-12-10T13:39+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

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Cornel West, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür" ifadesini kullandı."İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.West, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ‘neo-faşist’ olarak nitelemiş, mevcut Başkan Joe Biden'ı ise ‘süt çocuğu neo-liberal’ olarak tanımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/akademisyen-ve-aktivist-cornel-west-abdde-2024-baskanlik-secimlerine-aday-oldugunu-acikladi-1072056332.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

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abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)