https://sputniknews.com.tr/20231210/abd-ve-israil-liderleri-arjantinin-yeni-lideri-mileinin-goreve-baslama-torenine-katilmayacak-1078262151.html

ABD ve İsrail liderleri Arjantin’in yeni lideri Milei’nin göreve başlama törenine katılmayacak

ABD ve İsrail liderleri Arjantin’in yeni lideri Milei’nin göreve başlama törenine katılmayacak

ABD ve İsrail liderleri, kendilerini ana müttefikleri olarak görmesine rağmen Arjantin'de 19 Kasım'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei’nin... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T09:22+0300

2023-12-10T09:22+0300

2023-12-10T09:22+0300

dünya

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benyamin netanyahu

latin amerika

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Arjantin’in çiçeği burnunda Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve başlama töreninin bugün planlandığı kaydedilirken, Milei, seçim kampanyası sırasında defalarca ABD ve İsrail ile işbirliğine odaklanmayı amaçladığını vurgulamıştı.Milei’nin ‘Göreve Başlama Töreni’nde ABD’yi temsil edecek heyeti Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un başkanlık edeceği bildirilirken, heyete ayrıca ABD'nin Arjantin Büyükelçisi Mark Stanley, Siyasi İşlerden Sorumlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Carlos Monje, Enerji Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Light ve Beyaz Saray'da Başkan Özel Yardımcısı ve Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktör Juan Sebastian Gonzalez katılıyor.ABD Başkanı Joe Biden ise bizzat açılış törenine katılmayı planlamıyor.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Arjantin’in başkenti Buenos Aires'e geldiği öğrenilirken, gezisinde kendisine Milei ile de görüşecek olan Arjantin kökenli Hamas rehinelerinin aileleri de eşlik ediyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu hafta yaptığı telefon görüşmesinde Milei'ye Filistin-İsrail çatışmasına verdiği destek ve Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinden dolayı teşekkür etti.Netanyahu, Milei’yi ‘Yahudi halkının gerçek dostu’ olarak nitelendirirken kendisini İsrail’e davet etti.Uluslararası ve yerel basında, siyaseten ‘aşırı sağcı görüşleri’ ve ‘aykırı fikirleri’ ile ünlenen Milei, öte yandan kendisini ve benimsediği politikalarını Anarko kapitalist olarak nitelendirirken, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunduğunu dile getiriyor.Seçim sürecinde, ekonomik krizin en büyük nedenlerinden biri olarak gördüğü Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını iddia eden Milei, aynı zamanda ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini vaat etmişti.Bekar ve çocuk sahibi olmayan Milei, alışılmadık ekonomik görüşlerinin yanında aynı zamanda evliliğin de ‘mantıksız’ ve ‘özgürlüğe vurulmuş darbe’ olduğunu savunurken, sosyal politikalardaki sıradışı bakış açısıyla emekliler başta olmak üzere Arjantin vatandaşlarının sosyal güvenceleri hakkında verebileceği aykırı kararları merakla bekleniyor.Bununla birlikte ülkedeki seçim sonuçlarını yorumlayan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Arjantin'de sömürgeci bir projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/arjantinin-yeni-baskani-milei-abd-yolcusu-1077810997.html

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arjantin, javier milei, abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, latin amerika