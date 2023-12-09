https://sputniknews.com.tr/20231209/putinden-rossiya-segodnyanin-10-kurulus-yil-donumu-kutlama-mesaji-1078239922.html

Putin’den ‘Rossiya Segodnya’nın 10. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Putin’den ‘Rossiya Segodnya’nın 10. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Medya Grubu’nu kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlayarak şirketin, ülkedeki ve dünyadaki... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T09:05+0300

2023-12-09T09:05+0300

2023-12-09T09:05+0300

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Rusya lideri Putin’in ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Medya Grubu’na yazdığı kutlama mesajında, “Ünlü gazeteciler, muhabirler, editörler, çevirmenler, yayıncılar olan seleflerinizin yaratıcı geleneklerini layıkıyla devam etmeniz, deneyiminizi ve bilginizi genç çalışanlarla cömertçe paylaşmanız sevindiriyor” ifadesine yer verildi.Putin, medya grubunun “faaliyetinde yüksek kaliteyi, yerel ve uluslararası enformasyon alanının kabul gören liderlerinden biri olarak konumunu korumaya devam edeceğinden” emin olduğunu ifade etti.Yanı sıra Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ‘Rossiya Segodnya’ medya grubu ekibini 10. kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak “yeni yaratıcı fikirler, yeni başarı ve zaferler, esenlik ve refah” diledi.Rusya Başbakanı Mişustin, ‘Rossiya Segodnya’ medya grubunun "emin bir şekilde, ülke içinde ve dışındaki medya alanında lider konumuna sahip olup gazetecilik alanında yüksek standartlar belirlediğinin" altını çizdi. Şirkete ait haber kaynaklarının da 24 saat boyunca 'dünyadaki en önemli olaylar hakkında güvenilir ve objektif bilgileri, geniş okur ve radyo dinleyici kitlesine onlarca dilde sağladığı' kaydedildi.Mişustin’in kutlama mesajında, “Rossiya Segodnya, materyalleri her gün yüzbinlerce kişi tarafından okunan ve dinlenen editörler, yayıncılar, köşe yazarları, muhabirler ve kameramanlardan oluşan profesyonel bir ekip. Programlarınızda farklı görüşlere yer veriliyor ve bu da takipçilerinize kendi fikirlerini oluşturmaya yardımcı oluyor. Medya grubunun büyük ölçekli projelerine ajanslar, televizyon kanalları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu yüzden fazla uluslararası ortak katılıyor. En ileri teknolojileri kullanıyor olmanız, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi çeşitli modern formatlarda yüksek kaliteye sahip ve yüksek talep gören içerikler üretmenize fırsat sağlıyor” dendi.‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Medya Grubu, RIA Novosti, PRIME, InoSMI, Baltnews, Ukraina.ru, Sotsialniy Navigator ve Arctic.ru gibi Rusça yayın yapan enformasyon kaynaklarını çatısı altında birleştiriyor. Ülke dışında da Sputnik uluslararası haber ajansı ve radyo tarafından temsil ediliyor.Medya grubunun başlıca ürünlerinden biri de Rusça, Türkçe, İngilizce, Çince, İspanyolca, Arapça ve Farsça haberler. ‘Rossiya Segodnya’, uluslararası izleyici kitlesine, iş dünyasına, devlet kurumlarına ve en geniş kullanıcı yelpazesine yönelik faaliyet gösteren Rusya’nın en büyük enformasyon üreticisi.

https://sputniknews.com.tr/20210624/putinden-sputnikin-bagli-oldugu-rossiya-segodnyaya-80-yildonumu-tebrigi-1044807401.html

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vladimir putin, mihail mişustin, rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, kuruluş, kutlama