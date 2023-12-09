https://sputniknews.com.tr/20231209/parktaki-agaci-durup-dururken-yerinden-soktu-1078247046.html
Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü
Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü
İstanbul Sultangazi'de, parktaki ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden söken bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T13:38+0300
2023-12-09T13:38+0300
2023-12-09T13:39+0300
yaşam
video
sultangazi
istanbul
ağaç
park
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kapüşonlu şahıs, park içinde bulunan bir ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktü.Ağacı söken şahsın o anlarını başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu mont giyinen kişinin parkta bulunan ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktüğü, bu esnada ayağının kayarak düştüğü görülüyor.
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Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü
Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü
2023-12-09T13:38+0300
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video, sultangazi, istanbul, ağaç, park, видео
video, sultangazi, istanbul, ağaç, park, видео
Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü
13:38 09.12.2023 (güncellendi: 13:39 09.12.2023)
İstanbul Sultangazi'de, parktaki ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden söken bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kapüşonlu şahıs, park içinde bulunan bir ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktü.
Ağacı söken şahsın o anlarını başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kapüşonlu mont giyinen kişinin parkta bulunan ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktüğü, bu esnada ayağının kayarak düştüğü görülüyor.