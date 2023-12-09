https://sputniknews.com.tr/20231209/parktaki-agaci-durup-dururken-yerinden-soktu-1078247046.html

Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü

Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü

İstanbul Sultangazi'de, parktaki ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden söken bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T13:38+0300

2023-12-09T13:38+0300

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video

sultangazi

istanbul

ağaç

park

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kapüşonlu şahıs, park içinde bulunan bir ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktü.Ağacı söken şahsın o anlarını başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu mont giyinen kişinin parkta bulunan ağacı sağa sola sallayarak yerinden söktüğü, bu esnada ayağının kayarak düştüğü görülüyor.

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Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü Parktaki ağacı durup dururken yerinden söktü 2023-12-09T13:38+0300 true PT0M33S

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