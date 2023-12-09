https://sputniknews.com.tr/20231209/ozgur-ozel-almanya-basbakani-scholz-ile-gorustu-1078250024.html
Özgür Özel, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Özgür Özel, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de görüştü. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T16:26+0300
2023-12-09T16:26+0300
2023-12-09T17:14+0300
politika
özgür özel
olaf scholz
görüşme
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CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231116/erdoganin-sozlerini-sacma-olarak-nitelendiren-scholz-ziyaretin-atmosferini-karartti-1077458759.html
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özgür özel, olaf scholz, görüşme
özgür özel, olaf scholz, görüşme
Özgür Özel, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
16:26 09.12.2023 (güncellendi: 17:14 09.12.2023)
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.