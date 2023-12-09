https://sputniknews.com.tr/20231209/ozgur-ozel-almanya-basbakani-scholz-ile-gorustu-1078250024.html

Özgür Özel, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Özgür Özel, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de görüştü. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T16:26+0300

2023-12-09T16:26+0300

2023-12-09T17:14+0300

politika

özgür özel

olaf scholz

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/09/1078253579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_417767a11dd86d6ef8c6cd6ffa673baf.jpg

CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20231116/erdoganin-sozlerini-sacma-olarak-nitelendiren-scholz-ziyaretin-atmosferini-karartti-1077458759.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, olaf scholz, görüşme